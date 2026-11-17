Espectáculos

Nicky Jam ha vuelto a robarse la atención de todos, pero esta vez no es por un nuevo tema que nos ponga a bailar, ¡sino por cómo se ve! En redes sociales, la gente no para de comentar el antes y después del artista, y es que el cambio es de esos que te dejan con la boca abierta.

El intérprete de himnos como "El amante", "Travesuras" y "Hasta el amanecer" ahora se luce con una figura mucho más atlética y definida. Chuta, si has seguido su carrera desde el principio, de una te das cuenta de que el cambio salta a la vista. La gente está comparando fotos de distintas épocas y las reacciones son épicas, los usuarios comentan sobre su transformación.

Nicky Jam, que en realidad se llama Nick Rivera Caminero, es una leyenda del reggaeton. Su carrera comenzó desde joven y, con los años, logró consolidarse en la música urbana con canciones que alcanzaron popularidad en distintos países. Su camino no ha sido fácil, ha tenido sus momentos difíciles y etapas de reinventarse,

Con una carrera activa llena de lanzamientos, colaboraciones y shows, además de meterse en otros proyectos de entretenimiento, el físico del artista se ha convertido en otro tema caliente entre sus seguidores. Es que ver cómo ha evolucionado a través de los años, no solo en la música sino también en su apariencia, es algo que no pasa desapercibido. La conversación sobre su transformación sigue más viva que nunca, y es que este man no deja de evolucionar.