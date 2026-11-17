Espectáculos

Daniel Sánchez Arévalo, el cineasta español que nos ha regalado joyas como 'Azuloscurocasinegro' o 'Primos', siempre nos ha tenido acostumbrados a dramas y comedias generacionales que tocan el alma. Pero ahora cambia totalmente de registro y se lanza con todo al mundo del thriller de atracos con 'Colisión', una película original de Netflix que llega con el sello de Ramón Campos, con el sello de quien produjo 'El caso Asunta'. Es una apuesta fuerte y, seamos sinceros, ¡nos tenía con la intriga!

Cuando el Drama se Pone Ladrón

La película arranca con un asalto a una sucursal bancaria, situándonos en el complicado año 2013. ¿Se acuerdan de ese malestar general con las cajas de ahorros, la crisis económica que dejó a tanta gente sin casa, los rescates bancarios y la cantidad de metidas de pata con las preferentes? 'Colisión' se zambulle en ese ambiente de indignación ciudadana, algo que ya nos mostró otro thriller como 'El desconocido' de Dani de la Torre. Esta vez, cuatro personajes entran a robar con lo que parece un plan súper preciso: buscan diamantes escondidos en una de las cajas de seguridad. La cosa se pone tensa de una.

El Efecto Mariposa: Un Atraco con Cuatro Vidas

Aquí es donde la trama se pone realmente picante y 'Colisión' se diferencia de la mayoría. Tras el atraco, en su huida, los ladrones chocan con otro coche. Y es en ese momento exacto donde la historia se abre en cuatro caminos diferentes. La premisa siempre es la misma, el robo, pero lo que sucede después está totalmente condicionado por quiénes sobreviven a esa colisión en cada una de las cuatro narrativas. No es que veamos el mismo suceso desde ángulos distintos, tipo 'Rashomon', sino que nos plantean realidades alternativas completitas, donde cada decisión y cada sobreviviente revelan nuevos datos y hacen avanzar la acción de formas inesperadas. Es como un guiño a películas que exploran los destinos alternativos, tipo 'El azar' de Krzysztof Kieslowski o 'La vida en un hilo' de Edgar Neville, donde el peso de una circunstancia o un accidente cambia todo el futuro. ¡Qué bestia, es una forma súper ingeniosa de mantenernos al filo del asiento!

Ni Tan Santos, Ni Tan Ladrón: El Doble Filo de los Personajes

El elenco está de lujo y le mete una fuerza tremenda a la historia. Tenemos a Laia Costa como Carla, Tamar Novas como Tomás, Álvaro Cervantes como Raúl y Karra Elejalde como Pedro. Pero aquí viene la bomba: los ladrones tienen una doble cara, porque también forman parte de los servicios policiales, aunque sus motivos para el atraco son totalmente personales. La cosa se complica porque Carla y Tomás son pareja, mientras que Raúl y Pedro son padre e hijo. Estos vínculos emocionales hacen que la trama sea un enredo de lealtades, traiciones y secretos que te dejarán con la boca abierta. Además, Luis Zahera, con esa presencia que solo él tiene, interpreta al director de la sucursal, añadiéndole más tensión al asunto.

'Colisión' es una propuesta que tiene un gancho tremendo. El guion es tan original que te mantiene en vilo durante todo el metraje, y el elenco de actores es tan solvente que le da una consistencia brutal a una trama que se va desenroscando y ampliando, soltando revelaciones inesperadas en cada tramo. Es cierto que se la siente “prefabricada” en el buen sentido, como una producción pensada para ser efectiva, pero de lo más eficaz. Se la juega y consigue renovar un género que a veces se vuelve predecible, el thriller de atracos, dándole una nueva dimensión que no te esperas. Y eso, panas, no es moco de pavo. ¿Están listos para ver cómo un simple choque puede cambiar cuatro vidas?