Espectáculos

¡Atención, gente! El drama amoroso que nos tiene a todos pegados a la pantalla vuelve a encenderse, y es que Bad Bunny y Gabriela Berlingeri han sido pillados, otra vez, juntos en las calles de Nueva York. Las cámaras los captaron saliendo de un restaurante súper exclusivo en el SoHo, antes de que se subieran a una camioneta negra. ¡Las imágenes ya están dando la vuelta al mundo y, obvio, están reviviendo todas esas especulaciones sobre una posible reconciliación!

Es que el chismecito sobre su regreso como pareja no es nuevo, viene cocinándose desde hace rato. Los rumores agarraron más fuerza cuando la empresaria y diseñadora de joyas, Gabriela Berlingeri, se dejó ver acompañando al Conejo Malo en su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. ¡Así como lo oyen! Han estado juntos por medio mundo, desde Australia hasta Argentina, pasando por Brasil y varios países de Europa. ¿Casualidad? ¡Lo dudamos!

Y no solo en la gira, ojo. A Gabriela también la vieron en los camerinos del Levi’s Stadium, allá en Santa Clara, California. ¡Recuerdan ese 8 de febrero cuando Bad Bunny hizo historia! Fue el primer artista latino en darnos un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ¡completamente en español! Un hito, y ella, ahí cerquita.

La cosa va más allá. El año pasado, cuando Martínez Ocasio tuvo su residencia artística “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, Gabriela también estuvo metidísima. La diseñadora estuvo a cargo del arreglo de la agrupación musical puertorriqueña Chuwi. Los integrantes de Chuwi fueron invitados sorpresa recurrentes durante las 31 funciones del espectáculo. ¡O sea, el nivel de cercanía es para analizar!

Recordemos que la novela entre Bad Bunny y Gabriela ha sido intermitente desde 2017 hasta que le pusieron pausa en 2022. Durante ese tiempo, los vimos juntos en eventos de alto perfil, ¡como su debut en la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards en 2021! Y no solo en la vida privada, ¡también en la música! Gabriela le puso su voz a temazos como “El Apagón” y “En Casita”. ¡Una dupla que hacía de todo!

Después de esa ruptura, el corazón del exponente urbano tuvo otros rumbos. Lo vincularon con la supermodelo Kendall Jenner. Esa relación empezó en 2023, tuvo una breve reconexión en 2024, pero al final también se acabó. Un sube y baja de emociones, como nos gusta el drama.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado si estos encuentros recientes significan que ya volvieron a ser pareja. Pero, seamos honestos, sus apariciones públicas son más que suficiente para que sus seguidores en redes sociales ya tengan la maquinita de las especulaciones a tope. ¡Aquí hay gato encerrado o al menos un conejito en el saco!

¿Ustedes creen que ya le dieron una nueva oportunidad al amor o solo están echando cafecito de amigos en el SoHo?