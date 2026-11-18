Famosos

Byron Pelaes, creador de Mattú Arú, empezó a gestar este proyecto en 2018. Su propuesta busca presentar la riqueza sonora de las comunidades amazónicas a través de la arutrónica, concepto que desarrolla como parte de su trabajo artístico. En 2025 publicó el EP "Ritos de la selva" y ahora busca llevar su propuesta a diferentes ciudades del país.

Sonidos ancestrales y beats que te mueven

Ojo, Mattú Arú no es solo una banda; es una inmersión total en una experiencia sonora. Byron Pelaes, este talentoso músico y productor ecuatoriano, se metió de cabeza a explorar cómo las melodías de nuestras comunidades amazónicas, especialmente las shuar y achuar (con las que tiene un vínculo fuerte desde que tenía apenas ocho años), podían chocar de frente y hacer química con la electrónica más fresh del momento. A esta onda le puso "arutrónica", un nombre que, aunque no tenga un significado específico en shuar, es pura magia para crear un universo sonoro único, donde el intercambio cultural con músicos amazónicos es el rey. La idea nació de su recorrido, de esos viajes y esa formación musical que tuvo en Bogotá, y desde 2018 se empezó a cocinar a fuego lento hasta que en 2025 tomó su forma musical más espectacular.

'Ritos de la selva' y la experiencia inmersiva

¿Y cómo suena esta fusión que nos tiene a todos hablando? Pues la arutrónica coge lo mejor del indie dance, del disco funk y de los ritmos afros, pero el alma de todo son los cantos tradicionales shuares y achuares. De esta mezcla, ¡que es una locura!, salió "Ritos de la selva", un EP con tres temazos que vieron la luz en 2025. Aquí, la voz del cantante shuar Kasur se fusiona increíblemente con otros músicos que suman sus voces e instrumentos, creando algo que te atrapa. Pero Mattú Arú no se queda solo en el estudio; para sus conciertos, se lanzan con formatos de audio envolvente, como Dolby Atmos. La meta es que te sientas dentro de la música, con un sonido tridimensional que te rodea por completo, una experiencia espacial de la música.

El show en Loja y lo que se viene

¡Atención, Loja! Este viaje sonoro llega a su ciudad este sábado, 21 de noviembre, a las 21:00. El evento se llama "Káshi / Live Act - Inmersivo" y prepárense porque va a ser en Lemon Trip, dentro de las actividades culturales que acompañan al mismísimo Festival Internacional de Artes Vivas. Aquí, Pelaes no solo va a tocar los instrumentos; él es un artesano del sonido en vivo, construyendo y modificando cada beat al instante, usando sintetizadores, secuencias musicales, improvisación y unos visuales que te dejarán con la boca abierta. ¿Y el precio para esta experiencia? ¡De ganga! Tres dólares en preventa y cinco el día del evento. ¡Imperdible!

Después de darle con todo a la producción musical en 2025, este año el team Mattú Arú está enfocado en una misión: llevar su propuesta a cada esquina del país para que todo el mundo la conozca y se enamore. Pero no crean que se quedan ahí, para 2027 ya están cocinando una nueva producción y, ¡agárrense!, una gira internacional. México, Colombia y Argentina están en la mira, y nuestro Byron ya ya ha realizado viajes para establecer alianzas y posibles acuerdos.

Más allá de los beats: un puente cultural

Porque para Pelaes, Mattú Arú es mucho más que solo poner beats cool. Su visión es darle el megáfono a las increíbles expresiones musicales de nuestra Amazonía, mostrando al mundo una parte de la identidad cultural ecuatoriana que, seamos sinceros, aún es un tesoro escondido para muchos. Él está convencido de que tenemos una riqueza sonora brutal que todavía no explotamos del todo y que la música tiene ese poder mágico de unirnos, de borrar diferencias y de acercar culturas. Según el artista, la música permite romper barreras y llegar más allá de cualquier diferencia.

Así que, si quieren una experiencia musical que los saque de lo común y los conecte con nuestras raíces y con el futuro, Mattú Arú es el planazo. ¿Quién se apunta a esta movida amazónico-electrónica que promete explotar?