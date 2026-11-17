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Miss Universo acaba de mostrar la corona que se llevará la ganadora en su edición de 2026. Es un diseño especial, creado para celebrar nada menos que los 75 años del certamen internacional de belleza. El nombre oficial es “El Resplandor del Legado Eterno”, y veremos a la afortunada lucirla en la gala final el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.

Esta joya no es cualquier cosa, panas. Fue diseñada por el reconocido George Wittels, quien se unió a Maison d’OR, una casa de alta joyería de París, para esta obra de arte. La corona está hecha de oro blanco de 18 quilates y viene con 3.150 diamantes de talla brillante. ¡Ufff, pa’ que te mueras del brillo!

Lo más interesante de este diseño es el mensaje detrás de sus tres diamantes principales. El de la izquierda es un homenaje a todas esas mujeres que por siete décadas y media han dejado su huella en el concurso. El de la derecha reconoce a las que, hoy por hoy, están inspirando y generando cambios en sus comunidades. Y el diamante central, el más grande y justo debajo de la icónica estrella de Miss Universo, simboliza a las nuevas generaciones que seguirán construyendo el legado del certamen. ¡Con todo el simbolismo, eh!

Ronald Day, director ejecutivo de la Organización Miss Universo, comentó que con esta nueva pieza quieren honrar la trayectoria del concurso y celebrar a las mujeres que han sido parte de su historia. O sea, no es solo bling, ¡también tiene historia y propósito! ¿O tú crees que es demasiado drama para una corona?