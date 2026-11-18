Famosos

Kapo no es cualquier nombre en la escena urbana. Este cantante colombiano ha sabido labrarse un espacio importante gracias a una propuesta musical fresca que mezcla ritmos afro con sonidos contemporáneos y unas melodías súper emocionales. Su crecimiento ha sido imparable, sobre todo en plataformas digitales y la difusión de sus canciones, lo que le ha abierto las puertas a giras internacionales y a públicos de toda Latinoamérica. Ahora, con su música consolidada, se prepara para conquistar el corazón ecuatoriano.

Un show que combina flow urbano y raíces afro

La noticia que nos tiene saltando es que Kapo, por fin, pisará suelo ecuatoriano. Será su primera vez en el país, ¡así que prepárense para un show épico! El concierto, parte de su gira internacional Afro Rosa Tour 2026, está programado para el sábado 28 de noviembre de 2026 en el icónico Coliseo General Rumiñahui de Quito. De ley, la capital será testigo de un espectáculo que promete ser un vacile total, combinando la energía de los ritmos afro con el flow de la música urbana y unos elementos visuales que nos dejarán boquiabiertos.

Para esta presentación, Kapo no viene solo; llegará con un equipazo de 30 personas. Imagínense: músicos que harán que cada nota suene perfecta, bailarines que de seguro la rompen en el escenario, técnicos que velarán por un sonido y una iluminación espectaculares, y personal de producción para que cada detalle esté en su punto. Ellos serán los cerebros detrás de una puesta en escena que permitirá a sus seguidores ecuatorianos escuchar en vivo parte de su repertorio, incluyendo esos temas que nos han puesto a vibrar como “Ohnana”, “Uwaie” e “Imagínate”.

Detalles de la producción y los gustos del artista

La productora Output, los panas que están detrás de este eventazo, es la responsable de la organización del espectáculo en Ecuador. Esta compañía ya se ha encargado de coordinar todos los preparativos técnicos y logísticos para asegurar que la experiencia sea inolvidable. Y como todo artista de talla, Kapo tiene sus gustos y requerimientos para que la estadía en la capital sea de lujo. Output ya compartió algunos de los productos solicitados para recibir al colombiano durante su visita: bebidas con electrolitos para recargar energías, jengibre, miel, limón y, sorprendentemente, café con sabor a vainilla. ¡Qué detalle! Sin duda, quieren que Kapo se sienta como en casa y dé el cien por ciento en el escenario.

Este concierto no solo marca un hito para Kapo, sino también para Output, ya que será el último evento de un 2026 bastante movido para la productora, que, según informaron, habrá organizado 34 espectáculos ese año. Además, ya están trabajando en nuevas propuestas para su programación de 2027, lo que nos deja con la expectativa de más shows de calidad.

Entradas disponibles: ¡Pilas con los precios!

Ahora sí, ¡a lo que vinimos! Las entradas para este show imperdible ya están disponibles y, pilas, que pueden conseguirlas a través de TicketShow o en sus puntos de venta físicos. Hay opciones para todos los bolsillos, pero recuerden que a estos precios hay que sumarle el IVA y los cargos por servicio, así que calculen bien antes de la compra. Lo único que nos falta saber es la hora exacta para empezar a calentar motores, pero de que Kapo llega, llega.

Aquí les va el desglose de los precios por localidad para el conciertazo de Kapo en el Coliseo General Rumiñahui, uno de los escenarios principales de Quito para artistas nacionales e internacionales:

VIP: $35

Fan: $55

Butaca: $70

Output Box: $90

Kapo Box: $130 (la más exclusiva, ¡para los que quieren vivir la experiencia al máximo!).

Este concierto no solo marca el debut de Kapo en Ecuador, sino que también se suma a la movida musical que calienta motores antes de las tradicionales Fiestas de Quito. ¿Ya tienen su entrada, panas?