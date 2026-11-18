Espectáculos

Los Grammys 2027 ya nos soltaron la lista completa de sus nominados, y como era de esperarse, la presencia colombiana se siente en varias categorías. Pero donde de verdad nos tienen con el ojo cuadrado es en la de Mejor Álbum de Música Urbana. ¡Ahí sí que hay tela que cortar!

La competencia está que arde, porque entre los nominados a Mejor Álbum de Música Urbana de los Grammys 2027 tenemos pura crema. Apunten esta lista, que está de infarto: Rauw Alejandro con “Cosa Nuestra: Capítulo 0”, J Balvin y Ryan Castro con “Omerta”, Ryan Castro solito con “Hopi Sendé”, Alvaro Díaz con “Omakase”, Feid con “El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid Vs Ferxxo”, y Young Miko con “Do Not Disturb: Late Checkout”. ¡Nivelazo total!

Nuestro Ferxxo, o sea, Salomón Villada, está que lo da todo con su “Green Print”. Este proyecto es un camello bravo donde Feid se inventó un universo entero, poniendo a competir sus propias “personalidades” musicales. Lanzó un EP en marzo, que se volvió un fenómeno rápidamente con canciones virales en las redes sociales y que ahora lleva al paisa a una nominación en los premios más importantes de la música. ¡Pilas ahí!

Pero Ryan Castro, el “Cantante del Guetto”, no se queda atrás. En poquísimo tiempo ha demostrado que su legado recién empieza y llega con dos nominaciones en esta misma categoría. Una la comparte con su pana J Balvin por el álbum “Omerta”, y la otra es por su exitosazo “Hopi Sendé”, que lo llevó de gira por toda Colombia y la cerró con broche de oro el pasado 31 de octubre en El Campín. ¡Este man está imparable!

Y hablando de J Balvin, para José llegar a estos premios ya es zona conocida. Este veterano ya tiene seis nominaciones acumuladas en los Grammy principales, tanto en categorías generales como de música urbana, con trabajos que incluyen “Oasis” con Bad Bunny, “I Like It” con Cardi B, “JOSE”, “Rayo” y “Mixteip”. Ahora, regresa con “Omerta” junto a Ryan Castro. ¡Este parce sabe cómo se juega!

Así que, ¿quién de estos duros de la música urbana se llevará el gramófono a casa? ¡Ya queremos saber! ¿Tú a quién le vas?