Famosos

¡Qué bestia! Aunque parece que falta un montón, los premios Grammy ya nos tienen con el ojo puesto en su edición 69. La lista de nominados, que se anunció el 16 de noviembre, está que arde y viene cargada con un montón de representantes de nuestra música latina, listos para competir el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Entre los nombres que resuenan más fuerte están Karol G, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, Shakira, Anitta y el compositor Édgar Barrera. También tenemos a los panitas de Grupo Frontera, esa banda regional mexicana de Edinburg, Texas, y al cantante y compositor mexicano Peso Pluma, ambos con nominaciones que nos ponen a bailar.

Karol G va con todo

Nuestra querida Karol G no se anda con chiquitas y consiguió dos nominaciones . Su álbum No me arrepiento de sentir tanto está en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino, y no la tiene fácil porque compite contra Femme Fatale de Mon Laferte, Muda de Carín León, ¿Dónde es el after? de Rawayana y Bendito verano de Elena Rose. ¡A la firme, cualquiera de esos discos es un hit!

Pero la cosa no para ahí, porque Ahí, su otro tema, busca llevarse el premio a Mejor Canción Latina. Aquí la competencia está durísima con Hasta Jesús tuvo un mal día de Ca7riel & Paco Amoroso y Sting, ¿Cómo se ama? de Jorge Drexler, La perla de Rosalía con Yahritza y Su Esencia, y Niño de Milo J. ¡Uff, un plato fuerte!

El doblete de Ca7riel & Paco Amoroso y otras sorpresas

Los talentos argentinos Ca7riel & Paco Amoroso también están en boca de todos con dos candidaturas. Su producción Free Spirits está nominada a Mejor Álbum de Rock y Música Alternativa Latina, donde se enfrentarán a Taracá de Jorge Drexler, La vida era más corta de Milo J., Juanesteban de Juanes y Shine de Fito Páez. ¡La lista está de locos! Y por si fuera poco, Beto’s Horns (Fred remix) también se metió en la categoría de Mejor Grabación Remezclada. ¡Ahí es nada!

La música urbana, como siempre, tiene una representación durísima. Nombres como Rauw Alejandro, J Balvin y Ryan Castro, Ryan Castro, Álvaro Díaz, Feid y Young Miko están listos para la batalla. ¡Casi nada!

El sabor latino global y mexicano

En las colaboraciones internacionales, Shakira y Burna Boy nos sorprenden con Dai dai, que va por el Grammy a Mejor Interpretación de Música Global. Este temazo, que tiene un aire mundialista, compite con Porcelana de Rosalía y Dougie F, Una flor en cada estrella de KerreKe, Mireya y Álex E. Chávez, Varuvaai de Devan Ekambaram y Susha, y Bando [Orquestal] de Angélique Kidjo, Pharrell Williams y Quavo. ¡Tremenda mezcla!

Por el lado de Mejor Álbum de Música Global, la brasileña Anitta quiere el galardón con EQUILIBRIVM, midiéndose con Oriadé de Davido, ¡¡Esperanza!! de Angélique Kidjo, Starrgirl de Ayra Starr y temas de El amor es un reino.

La música mexicana también se hace presente con cinco producciones nominadas a Mejor Álbum de Música Mexicana. Aquí están Lo que me falta por llorar de Grupo Frontera, Aunque me duela de Lupita Infante, La madrina de Mari Nobre, Dinastía (Deluxe) de Peso Pluma y Tito Double P., y ¡Vida México! de Carlos Rivera. ¡Qué viva México, señores!

Para cerrar, la categoría de Mejor Álbum Tropical tiene a leyendas como Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta, Luis Enrique, Fonseca, Grupo Niche y Carlos Vives. Y en el Mejor Álbum de Jazz Latino, nombres como Melissa Aldana y Gonzalo Rubalcaba brillan con luz propia. Tampoco olvidemos al compositor mexicano Édgar Barrera, nominado a Compositor del Año en la categoría no clásica. ¡Uff, la gala de los Grammy 2027 promete ser épica! ¿Ya tienes tus favoritos para ganar?