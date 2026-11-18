Espectáculos

Karen Yapoort anda de tour de medios por Estados Unidos, ¡y no para de soltar pepas sobre su controversial separación de Edwin Encarnación! La presentadora, que por cierto, anunció que la primera temporada de su programa "Mujeres de las Grandes Ligas" se verá por Vix, estuvo en "Hoy Día" de Telemundo y ahí soltó una confesión que nos dejó pensando. Admitió que, en medio de todos los rumores de infidelidad, lo más heavy fue no poder decir su versión de los hechos.

"Lo más difícil que he hecho en mi vida, en estos 36 años de edad, es tener que hacer silencio, manita, me gradué", dijo Yapoort. ¿Se imaginan el aguante? Encima, la entrevistaron sobre el video que su expareja, el pelotero dominicano Edwin Encarnación, publicó en redes sociales y que desató un sinnúmero de teorías. Pero ella, firme, dice que seguirá calladita por sus hijos.

Para Karen, la verdad siempre sale a flote, y dijo que Dios y el tiempo ponen las cosas en su lugar. Su prioridad, clarísima: que la familia siga unida, que haya respeto y que el manejo de la situación piense en la salud emocional y mental de sus hijos. ¡Ahí sí que la entendemos, la salud mental de los niños es lo primero!

Pero no todo fue drama personal. Yapoort también aprovechó para tirar un jalón de orejas a la comunidad femenina, diciendo que las latinas no nos apoyamos mucho entre nosotras. "Yo veo que los hombre se llevan tan bien y se apoyan unos con otros, ¿qué nos pasa a nosotras?", preguntó, con razón. Para manejar la situación, contó que apagó el teléfono, se fue a pilates, desconectó las redes y se enfocó en sus hijos hasta que la marea bajó.

Es verdad que a veces nos cuesta un mundo mantener la boca cerrada cuando el chisme está bueno, pero la Yapoort nos demostró que tiene la fortaleza de un roble. ¿Ustedes creen que su silencio es de oro o nomás está guardando la artillería pesada para otro momento?