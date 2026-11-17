Espectáculos

Chuta, qué bonito es viajar en el tiempo, ¿verdad? Y la que nos dio un paseíto por el pasado fue nada menos que Irene González, nuestra querida jueza de MasterChef Ecuador. Ella abrió su baúl de los recuerdos y nos compartió unas fotos de cuando tenía ¡veintiséis años! Se la ve joven, pero ya full pilas, descubriendo el reto de ser mamá mientras le metía ganas a su carrera profesional.

Irene nos contó que se creía inmensamente madura y llena de ilusiones, con dos maravillosos niños, explorando la vida de mamá y también de profesional. ¡Qué dulzura! En esas épocas, sus dos primeros hijos, que ella describe como hermanos que se supieron adaptar y construyeron un cariño que mantienen hasta ahora, fueron sus compañeros de aventuras. Años después, la familia creció y una tercera hija llegó a complementar ese trío imparable. "Los amo", remató la chef, y nos dejó a todos con el corazón calentito.

Pero ahí no quedó la cosa, porque Irene nos dejó picados con una pregunta clave para sus seguidores: "¿Quieren verlos ya de adultos?". ¡Obvio que sí! ¿Quién no quiere ver cómo ha crecido esa prole? Mientras tanto, nos alistamos para verla de nuevo en acción, porque Irene González participará en la quinta temporada de MasterChef Ecuador, que está prevista para estrenarse el 25 de noviembre de 2026. ¡Ahí la tendremos de nuevo junto a Carolina Sánchez y Óscar Santacoloma, para darnos full sazón y drama!