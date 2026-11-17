Famosos

¡Alisten las galas que los Grammy 2027 ya están calentando motores! Ayer, lunes 16 de noviembre, se destaparon los nominados a la 69.ª edición de estos premios que se entregarán el próximo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Y ojo, que este año las mujeres están arrasando con todo.

La que se lleva el premio gordo a la más mencionada es Raye, ¡con once candidaturas! Incluidas las categorías más top: álbum, canción y grabación del año. ¡Casi nada! Con esto, iguala el récord de Beyoncé de 2025 como la artista femenina con más nominaciones en una sola edición. Reina total, ¿o no?

Pero no crean que Rosalía se quedó atrás, ¡para nada! Rosalía sigue de cerca a Raye de cerca con nueve menciones por su álbum Lux. Y si contamos las categorías técnicas de producción e ingeniería de grabación, ¡también llega a once! O sea, ¡doble poder femenino en la cima!

Definitivamente, este 2027 los Grammy prometen ser una fiesta de divas. ¿Ya tienen a sus favoritas para ver quién se lleva el gramófono?