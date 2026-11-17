Famosos

¡Agarren sus canguiles y preparen el WhatsApp para el grupo del chisme, porque la cuenta regresiva para el Miss Universo 2026 ya está prendida! Este año, la edición número setenta y cinco del certamen de belleza promete un montón de emociones y un despliegue de glamour que, honestamente, nos tiene con la boca abierta. El gran día, ese que todos estamos esperando, es el martes 24 de noviembre de 2026, y la sede elegida para tanta elegancia es San Juan, Puerto Rico. Ahí, más de cien representantes de diferentes países y territorios van a batirse en duelo de pasarela, talento y, claro, ese carisma que solo las reinas tienen para llevarse la codiciada corona.

Para los que vivimos pegados a la pantalla aquí en Ecuador, la buena noticia es que Ecuavisa ya confirmó que va a transmitir la gala final. ¡Así que a partir de las diecinueve horas de ese martes, todos a sintonizar para no perdernos ni un solo detalle! Pero ojo, la cosa no empieza solo con la final. La programación de Ecuavisa también contempla las jornadas previas.

Y hablando de chismes y shows, ¿qué sería del Miss Universo sin sus competencias previas? ¡Pura adrenalina! Para ir calentando motores, este sábado 21 de noviembre, entre las dieciocho horas y las veinte horas, podemos pegarnos a la aplicación de Ecuavisa para ver el desfile de trajes nacionales y de fantasía. ¡Ese es el momento donde vemos cada locura creativa que se les ocurre! A veces son unas obras de arte, otras veces, sinceramente, nos dejan pensando en qué estaban pensando, pero siempre hay tela de dónde cortar y comentar con los amigos. ¡Es el segmento ideal para armar el debate de cuál es el mejor traje y cuál, digamos, "no tanto"!

Luego, el domingo 22 de noviembre, la emoción continúa desde las dieciocho horas hasta las veinte horas con treinta minutos, también por Ecuavisa. Ese día es la competencia preliminar, que incluye los desfiles en traje de baño y vestido de noche. ¡Aquí es donde de verdad se empiezan a ver las favoritas! Todas las candidatas salen a mostrar su "power walk", sus sonrisas impecables y esa seguridad que solo una futura Miss Universo puede proyectar. Es el momento clave para ver quién tiene el mejor porte, el mejor estilo y quién, en definitiva, está lista para comerse el escenario. ¡A pulso, chicas!

Pero lo que a nosotros nos tiene con el corazón hinchado es nuestra representante, ¡la mismísima Dalia Bucaram! Ella está lista para darlo todo en esta edición tan especial y buscará avanzar entre las candidatas para traernos esa corona tan anhelada. ¡Vamos Dalia, que el Ecuador entero te apoya! La ganadora de este año tendrá la tarea de suceder a la hermosa Fátima Bosch, la Miss Universo 2025 de México, en esta edición que además celebra los setenta y cinco años de historia del concurso internacional. Es una fecha redonda, ¡así que la nueva reina tiene que ser espectacular!

Entonces, ¿ya tienen su calendario marcado y la alarma puesta para no perderse nada de este Miss Universo 2026? ¡Cuenten qué competencia esperan con más ganas!