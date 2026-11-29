Espectáculos

Kanye West, conocido artísticamente como Ye, volvió a hacer historia en la industria musical el 7 de noviembre de 2026. En un concierto realizado en Arlington, Texas, el rapero reunió a más de 83.000 personas, estableciendo un nuevo récord de asistencia para una presentación de rap en Estados Unidos.

El evento se llevó a cabo en el AT&T Stadium, donde se registraron exactamente 83.132 entradas vendidas. Con este número, el artista superó la marca que él mismo había establecido el 31 de octubre en el estadio NRG de Houston, Texas, donde había convocado a 80.210 espectadores. Básicamente, Ye consiguió batir su propia cifra en apenas siete días, lo que consolida su capacidad para llenar estadios deportivos.

Además del récord de gente, el show se convirtió en uno de los espectáculos musicales con mayor recaudación del país. Según reportes de medios especializados, la presentación generó más de 18 millones de dólares en ingresos brutos.

La puesta en escena de Ye destacó por una producción visual impresionante y un escenario de grandes dimensiones. El artista hizo un recorrido musical por las diferentes etapas de su carrera y sorprendió a los asistentes con invitados especiales. Kid Cudi apareció en el escenario para interpretar canciones que recordaron sus colaboraciones musicales, mientras que la cantante Erykah Badu también participó interpretando algunos de los temas más reconocidos del rapero.

La presencia de estos dos artistas fue una de las reacciones más destacadas de la noche, convirtiendo el concierto en uno de los acontecimientos musicales más comentados del momento. Este logro posiciona nuevamente a Ye en el centro de la conversación musical internacional y abre el debate sobre qué tan grandes pueden llegar a ser los conciertos de hip-hop en estadios.

Durante 2026, Kanye West ha retomado con fuerza sus presentaciones internacionales y ha protagonizado espectáculos multitudinarios en diversas ciudades. Su regreso a los escenarios estadounidenses ha generado una importante expectativa mediática, especialmente por sus antecedentes de declaraciones polémicas y las reacciones que estas han provocado en distintos sectores. A pesar de las controversias que han rodeado su trayectoria en los últimos años, el concierto de Arlington reafirmó el interés del público por su música. Con esta nueva marca, el rapero suma otro capítulo destacado a su carrera y demuestra que sigue siendo una de las figuras capaces de movilizar grandes audiencias dentro del género urbano.