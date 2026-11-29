Espectáculos

Shakira se prepara para despedir el 2026 con un concierto frente al mar en Balneário Camboriú, Brasil. El show será el 31 de diciembre en la Barra Norte de Praia Central, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y para abrir el festival Verão Atmosphere.

La jugada está buena porque el espectáculo combinará sectores pagados con una zona gratuita en la playa. Para que nadie se pierda nada, instalarán once líneas de torres de transmisión de imagen y sonido con pantallas en la orla. Además, se viene un despliegue de fuegos artificiales con una inversión de más de seis millones de reales (unos 1,1 millones de dólares).

La alcaldesa Juliana Pavan anunció la presentación el 22 de noviembre y dejó claro que el municipio no gastará ni un centavo, ya que la empresa promotora asumirá el costo por usar el espacio público. Por su parte, el secretario de Turismo, Evandro Neiva, explicó que eligieron la ciudad por su infraestructura hotelera y su capacidad para manejar multitudes en eventos masivos de verano.

Para los que quieren asegurar su lugar, la plataforma Fever habilitó una lista de espera. El cronograma indicaba que los inscritos podían acceder a una preventa el jueves 26 de noviembre desde las 10:00 a. m., seguida de una venta presencial a las 11:00 a. m. y la venta general en línea a las 12:00 a. m. Los boletos son digitales y están vinculados a la cuenta del comprador, aunque los organizadores no detallaron los precios.

Esta será la segunda vez que Shakira cante en Brasil durante 2026. En mayo, la cantante dio un show gratis en Copacabana, Río de Janeiro, ante 2,5 millones de personas, siendo la primera artista latina en encabezar un evento de esa magnitud allí.

Lo que sigue en la gira

Después de cerrar el año en Balneário Camboriú, la gira continúa en Brasil con fechas el 3 de enero de 2027 en Cariacica, el 6 en Salvador y el 9 en Fortaleza. El itinerario también incluye presentaciones en Caracas, Venezuela, los días 16 y 17 de enero; San José, Costa Rica, el 31 de enero; y Al Haram, Egipto, el 2 de abril.

Sinceramente, pasar el año nuevo con Shakira en la playa suena al plan perfecto, ¿no creen?