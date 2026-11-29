Famosos

PAPER ONE decidió romper fronteras y lanzó "PANTY", una colaboración con el dúo colombiano Natan y Shander. El sencillo, que fue producido por Tronick Beats, mezcla varios sonidos del género urbano en una propuesta bailable diseñada específicamente para conectar con nuevas audiencias en toda Latinoamérica.

El cantante ecuatoriano viajó a Colombia para trabajar tanto en la producción musical como en la realización del videoclip oficial. Este movimiento marca una etapa distinta en su carrera, ya que ahora está trabajando codo a codo con profesionales de la industria musical de ese país.

La conexión de PAPER ONE con Colombia no fue casualidad, sino que empezó después de que recibiera una nominación a los Premios Ícono. Gracias a ese reconocimiento, pudo hacer contactos con figuras clave del sector y explorar nuevas rutas para su proyecto artístico. Todo este proceso terminó en un contrato con la disquera DOUBLE MUSIC, quienes fueron los encargados de impulsar el enlace con Natan y Shander.

El acuerdo con la disquera es parte de una estrategia clara: fortalecer su carrera y lograr que su música se escuche mucho más fuera de Ecuador. El aporte de Natan y Shander es súper valioso, pues el dúo colombiano tiene una trayectoria ligada a proyectos con pesos pesados de la música urbana como J Balvin, Karol G, Nicky Jam, Feid, Ryan Castro y Blessd.

Ritmos y plataformas

La producción de Tronick Beats sostiene una propuesta que combina diferentes ritmos y estilos urbanos. Como PAPER ONE siempre ha apostado por fusionar sonidos e integrar la parte audiovisual en sus canciones, con "PANTY" mantiene esa esencia mientras experimenta la creatividad con músicos extranjeros.

El resultado ya se siente en el mundo digital. Según el equipo del artista, el sencillo logró entrar en listas de reproducción de Spotify, TIDAL, Deezer y Claro Música, lo que permite que oyentes de diferentes mercados empiecen a descubrir su propuesta.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip oficial se puede ver en YouTube. Honestamente, que un artista nuestro se mueva así y firme con una disquera colombiana es el camino correcto para sonar fuerte en la región. ¿Será que "PANTY" se convierte en el próximo hit bailable de la temporada?