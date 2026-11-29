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Iván Farah ha convertido el acto de votar en un verdadero show y para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 29 de noviembre de 2026, ya está preparando su entrada viral. Aunque el creador de contenido no ha revelado oficialmente qué personaje interpretará, dejó caer una pista clave en un corto clip donde mostró las esferas del dragón, elementos icónicos de la serie japonesa Dragon Ball.

Para completar el misterio, el influencer cambió su imagen y dejó atrás su cabello rubio para teñirse el pelo de negro. Estas señales tienen a sus seguidores convencidos de que podría caracterizarse como Goku, uno de los protagonistas más conocidos del anime, aunque Iván mantiene el secreto sobre su interpretación final.

Un historial de entradas épicas

Esta costumbre de convertir su llegada al recinto electoral en un espectáculo que se viraliza en redes sociales ya tiene antecedentes memorables. El 13 de abril de 2025, durante la segunda vuelta presidencial, Farah se transformó en Donald Trump. En esa ocasión, su madre, conocida como 'La mamá careve', lo acompañó interpretando a Melania Trump. El nivel de producción fue otro cuento: llegaron en una avioneta, con alfombra roja y escoltados por una caravana de tricimotos hasta el lugar de votación.

La creatividad volvió a aparecer el 16 de noviembre de 2025 para la Consulta Popular y Referéndum. En esa fecha, el guayaquileño cambió la política por la animación y se presentó como el Príncipe Encantador de la película Shrek 2. Llegó montado a caballo y contó con el apoyo de su madre, quien se disfrazó de Hada Madrina. La puesta en escena no estuvo sola, ya que incluyó a otros personajes de la saga como Shrek, Fiona, Burro, Pinocho y la Galleta de Jengibre, lo que generó una ola de comentarios en las plataformas digitales.

Ahora, con el cambio de look y las esferas del dragón, queda saber si realmente veremos a un Goku en las urnas o si Iván nos saldrá con otra sorpresa de la franquicia japonesa.