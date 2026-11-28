Espectáculos

La novena edición de Piano Ma Non Solo: El Arte de Interpretar se llevó a cabo los días 26 y 27 de noviembre. El evento, organizado por la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes, estuvo abierto a estudiantes, músicos, docentes y a cualquier persona curiosa que quisiera sumarse, con ingreso libre para todo el público.

La programación fue un mix de talleres, clases magistrales, espacios de reflexión pedagógica y sesiones musicales en vivo. Además, se desarrolló la tercera edición del Concurso Nacional de Intérpretes, un espacio creado para visibilizar y proyectar a los nuevos talentos musicales del país. El formato fue híbrido, combinando actividades presenciales con sesiones virtuales.

En cuanto a los invitados, el evento contó con la participación de estudiantes, alumni y docentes de la UArtes, junto a artistas nacionales e internacionales. Meining Cheung, pianista, productora musical y docente de la institución, lideró un acercamiento a la interpretación contemporánea con fórmulas melódicas. Por su parte, el saxofonista y compositor Gilberto Rivero, con trayectoria en el jazz y la música moderna, guio una exploración de sonoridades propias.

El encuentro también puso el foco en la identidad sonora y la creación actual, rescatando saberes ancestrales, música coral y expresión corporal. En esta línea, la Agrupación Cultural Manglar participó en las actividades que celebran la memoria cultural de los pueblos.

El cronograma del 26 de noviembre empezó a las 15:00 con Álex Alarcón, quien habló sobre las “Genealogías del piano ecuatoriano” vía Zoom. Luego, a las 16:00, Lyzbeth Badaraco y Carlos Bravo armaron una improvisación de piano y batería en el salón Patrimonial. A las 17:00, Raimon Rovira, quien dio tips para rearmonizar una melodía a través de Zoom.

Para el viernes 27 de noviembre, la agenda estuvo más cargada. A las 08:30, Meining Chung impartió un taller de música sacra y salmodia vía Zoom, y a las 10:00, Alexis Proaño presentó la charla “Del intérprete al productor”, también de forma virtual.

La verdad es que suena a que fue un evento completísimo para los que aman la música y quieren aprender más allá de lo básico. ¿Quién se anotó para el concurso o se quedó con ganas de ir?