Espectáculos

Marcel Ponce está en un momento de balance. Tras su paso por los reinados de Manta y Manabí, ahora busca articular sus funciones como virreina con su ejercicio como médico general. Su plan es retomar las iniciativas comunitarias que empezó cuando fue Reina de Manta, pero sumando aportes desde su especialidad médica, especialmente para ayudar con los daños que han dejado las precipitaciones en el territorio provincial.

La Virreina de Manabí contó que las convocatorias que ha recibido le han servido para reconectar con el respaldo de la gente. Según Ponce, su cargo actual tiene responsabilidades que ella pretende enlazar con el apoyo directo a las poblaciones locales. "Como Virreina de Manabí, se vienen muchos compromisos en los que también quiero retomar mi profesión, dar continuidad a las actividades que se venían realizando desde mi etapa como Reina de Manta y enfocar la obra social, especialmente en estas épocas del fenómeno de El Niño que están golpeando muy duro a nuestra provincia", expresó.

Salud y compromiso social

La trayectoria clínica de Marcel Ponce ha ido de la mano con su agenda de ayuda. Cuando era Reina de Manta, propuso promover programas de cuidado integral de la niñez, enfocándose en prevenir la obesidad y la desnutrición crónica, además de organizar jornadas sanitarias en zonas rurales. Desde su rol actual como virreina de la provincia, apunta a sostener esa línea de trabajo y dirigir sus gestiones hacia las carencias que sufren los hogares manabitas por culpa del clima.

¿Nueva corona en camino?

Entre sus metas para el año venidero está decidir si seguirá compitiendo en concursos de belleza. La representante confirmó que ya le han extendido propuestas para sumarse a otro certamen, aunque todavía no resuelve si aceptará. "Quiero que siempre sea Dios quien marque el camino, que sus planes estén antes que los míos, pero también pienso enfocarme en mi carrera profesional", manifestó.

Sobre el interés del público por verla en Miss Universo, aclaró que no ha tomado esa determinación ni tiene ese objetivo concretado a corto plazo. Por ahora, Ponce concentra su agenda en equilibrar sus deberes como Virreina de Manabí, su crecimiento profesional y la continuidad de sus acciones solidarias.

La verdad es que ser doctora y virreina ya es un montón de trabajo, ¿será que el Miss Universo aguanta en la agenda?