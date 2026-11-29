Espectáculos

Daddy Yankee, el cantante y productor puertorriqueño, quien se asoció con el chef peruano Jaime Pesaque para abrir Chola Pink. El local quedó ubicado en el número 32 de Spring Street, en el Soho de Nueva York, y la idea es simple: llevar el sabor de las anticucherías limeñas a un formato fast-casual, más ágil e informal, pero sin descuidar la calidad.

El proyecto nació hace unos dos años, cuando Daddy Yankee visitaba Mayta, el restaurante de Pesaque en Lima. Entre charla y charla, surgió la chispa de hacer algo juntos. Pesaque llevó al artista a recorrer la ciudad para ver qué sabores lo cautivaban y así llegaron a la conclusión de que querían un lugar democrático, accesible y para todo momento, no solo para ocasiones especiales. El proceso completo tomó alrededor de un año, entre encontrar el local y diseñar la carta.

Un menú que respeta la tradición

La estrella de la casa son los anticuchos, pero no se quedaron solo con el corazón de res. Tienen cinco opciones de brochetas a la parrilla: pollo, panceta de cerdo, hongos ostra, res y pescado. Cada una tiene su propia marinada y acompañamientos. Por ejemplo, la panceta de cerdo viene con marinada de rocoto y gochujang, chutney de piña, nabo encurtido y hierbas frescas. La de carne usa ají panca, salsa huancaína cremosa, chimichurri y papa crocante, mientras que los hongos ostra van con salsa de maní, ají panca, cebolla caramelizada y maní.

Para darle el toque final, el comensal elige su brocheta y la acompaña con guarniciones y salsas. Hay una salsa llamada Chola Pink, hecha con rocoto ahumado, ajo, kion, ajonjolí y culantro, además de una picante de ají amarillo y rocoto. El pan chapla, una versión propia del tradicional pan peruano, es el compañero obligado de las brochetas.

Más que solo anticuchos

Si no te lanzas por la parrilla, la carta tiene otros clásicos peruanos. Hay cebiche de pescado con leche de tigre cítrica, puré de camote, cebolla y choclo; arroz chaufa con huevo, verduras, sillao y cebolla crocante; y choclo con queso con salsa huancaína cremosa, mantequilla, parmesano y panko. También incluyeron una ensalada con vegetales, queso fresco, edamame y aliño de ají amarillo.

Para cerrar con dulce, se inspiraron en la comida callejera de Lima. Tienen una reinterpretación de la raspadilla con crema cítrica, jarabe de hierba luisa, chirimoya y merengue tostado, y el flan del chef, que es una crema volteada con miel de higos.

En las bebidas, el sabor peruano sigue presente con limonada de camu camu, chicha morada con açaí, hibisco y arándanos, té helado de muña y café frío de granos arábica. Y obvio, no podía faltar la Inca Kola, además de cócteles, vinos y cervezas.

El reto de los ingredientes y el éxito inicial

No todo fue soplar y hacer botellas. Uno de los mayores desafíos fue conseguir los insumos para mantener la identidad de los platos en Nueva York. Aunque la ciudad es diversa, no tiene la misma variedad que Perú. Sin embargo, el equipo logró curar productos como el rocoto, ají amarillo, ají panca, choclo, maíz morado y limón para asegurar la calidad.

La respuesta de la gente fue una locura. El primer día llegaron cerca de mil personas y en los días siguientes el promedio se mantuvo entre 500 y 600 comensales, mezclando peruanos, otros latinoamericanos y gente local.

Para los que no saben qué pedir, hay un combo con la firma de Daddy Yankee: brocheta de res con pan chapla, arroz chaufa, salsa Cholapink, limonada de camu camu y el flan de Jaime. Pesaque, por su parte, prefiere la panceta de cerdo, el cebiche y el choclo con queso. El plan ahora es consolidar la operación en el Soho para después expandir la marca a otras ciudades y mercados.

Sinceramente, que el Big Boss se meta en la cocina es un movimiento maestro; solo espero que el sabor esté al nivel de sus hits.