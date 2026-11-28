Famosos

Un episodio de la serie 3 familias, transmitida por Ecuavisa en 2014, vuelve a viralizarse en redes sociales en cada jornada electoral.

La gran estrella de este fenómeno es Marcela Ruete, quien interpreta a María de Lourdes Lagos Smith de Plaza, mejor conocida como Lulú. La actriz contó a EXTRA que la gente le dice que el domingo ya sabe qué va a ver: sus videos. Para ella, eso es una emoción.

El momento exacto que nos hace reír es el capítulo 25 de la primera temporada, titulado Día de elecciones. Lo que empezó como una grabación más terminó siendo lo que los seguidores y conocidos de la actriz ahora llaman el “patrimonio de las votaciones”. Marcela recuerda con claridad el día de la grabación y dice que nunca pensó que se viralizaría así.

La trama es un caos total. Lulú, una mujer de clase alta que no tiene ninguna intención de ir a votar, intenta hacer trampa contratando a alguien para que se haga pasar por ella. El plan parece perfecto hasta que su esposo, interpretado por Diego Spotorno, descubre el engaño y la obliga a enfrentar la realidad.

Al final, Lulú termina en las urnas, pero el choque cultural es fuerte: no tiene idea de cómo votar y descubre que debe integrar una junta receptora del voto en su recinto. El resultado es que se queda atrapada en el lugar y termina viviendo la experiencia completa, incluyendo probar por primera vez el seco de pollo junto a sus compañeras de mesa.

Marcela Ruete admitió que en esa escena hubo muchísima improvisación, aunque asegura que el personaje le sale muy fácil porque le encanta. Sobre si se parece a Lulú, la actriz dijo entre risas que todas tenemos algo de Lulú y que la gente la quiere porque se siente identificada, aunque aclara que ella tiene los pies sobre la tierra y no se parece para nada a la exagerada Lulú. Marcela destacó que le hace feliz que la gente se ría con ella, pues “suficiente drama uno tiene en la vida”.

¿Quién no ha sentido que es una Lulú cuando llega al recinto y no sabe ni dónde sentarse?