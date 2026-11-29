Espectáculos

Karen Yapoort no se guardó nada en el podcast de Luisín Jiménez y soltó que compró una propiedad de dos millones de dólares en el complejo Casa de Campo, en La Romana. Lo más fuerte de todo es que aseguró que esa inversión fue fruto de su propio trabajo y esfuerzo personal, .

La presentadora explicó que el pago fue en efectivo y se dividió en dos partes: un millón de dólares al inicio y el otro millón ocho meses después. "Cuando yo hago ese esfuerzo y lo quiero comprar cash, lo compro cash", contó, .

Incluso mencionó que su entonces esposo, el expelotero Edwin Encarnación, celebró el logro y reconoció que el patrimonio fue construido con los recursos de ella, sin depender de los aportes económicos de él. Según contó, alcanzar esa meta y recibir el reconocimiento de las personas de su entorno le produjo satisfacción.

Esta propiedad no es la única en su lista, ya que también tiene otros bienes inmuebles en Estados Unidos e inversiones en el sector inmobiliario. Aprovechando la charla, Yapoort lanzó un mensaje directo a todas las mujeres: hay que trabajar por la independencia económica y construir un patrimonio propio para que la estabilidad financiera no dependa de las relaciones de pareja.

La verdad es que comprar algo de dos palos en efectivo es otro nivel de "empoderamiento". ¿Quién no quisiera soltar un millón de dólares así como así?