Espectáculos

Paola Dalay ya cerró el capítulo con José Eduardo Derbez y no perdió el tiempo. Después de que la pareja confirmara su ruptura a inicios del mes pasado, la creadora de contenido encontró una nueva ilusión en César Romo.

Los dos se han dejado ver públicamente cada vez más, incluyendo una escapada romántica a Cancún. Apenas unos días después de volver de Cancún, disfrutaron de una velada especial en la Ciudad de México.

El 26 de noviembre Paola compartió en Instagram algunos vistazos de la salida, en los que se veía guapísima con un vestido café y una gargantilla. Se nota que la modelo está en su era de felicidad total y no tiene problema en presumir que está muy bien acompañada.

La verdad, qué rápido se superó el ex, ¿no creen?