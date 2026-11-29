Famosos

El regreso de Dalia Bucaram a Ecuador se quedó en pausa. Aunque la Miss Universo Ecuador 2026 debía aterrizar la tarde del 28 de noviembre en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, su llegada fue reprogramada por compromisos en el extranjero.

CNB Ecuador informó que recibió una notificación sobre este cambio de itinerario de la reina de belleza. Según el comunicado enviado por la organización, Bucaram tiene que asistir a una reunión con Telemundo y por eso no tomó el vuelo en la fecha y hora que se habían anunciado inicialmente.

Según Metro Ecuador, la llegada estaba prevista específicamente para las 14:00 del 28 de noviembre. Esta modificación en la agenda también afectó la convocatoria que se había hecho para que sus seguidores la recibieran en el aeropuerto guayaquileño, donde planeaban darle la bienvenida tras su paso por el certamen internacional.

Por ahora no hay una nueva fecha confirmada para que la representante ecuatoriana vuelva al país. CNB Ecuador aseguró que notificará los detalles de su arribo en los próximos días.

El camino en Miss Universo 2026

Dalia Bucaram viene de competir en la edición de Miss Universo 2026, cuya gala final se llevó a cabo el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. En el concurso, Bucaram logró avanzar al Top 30, un resultado que representó un nuevo momento para Ecuador en el certamen. De acuerdo con Metro Ecuador, es la quinta ecuatoriana que logra clasificar a un Top de ese certamen.

Su clasificación se dio gracias al respaldo del público en una competencia que reunió a candidatas de varios países. Según Metro Ecuador, la organización destacó su participación y señaló: “Gracias por dejar en alto el nombre de nuestro país”.

Preparación y coronación

Metro Ecuador recuerda que la corona de Miss Universo Ecuador llegó a manos de Dalia Bucaram el 15 de agosto de 2026, en una gala celebrada en Santa Elena. Además, ese mismo medio indica que su madre, Gabriela Pazmiño, impulsó una campaña de apoyo durante la preparación para el concurso internacional.

Honestamente, que te salga una reunión con Telemundo justo cuando todo el mundo te espera en el aeropuerto es el típico "plot twist" de estrella, ¿no creen?