Espectáculos

Christian Cueva celebró su cumpleaños rodeado de familiares, amigos cercanos y la cantante Pamela Franco. Pero lo que realmente llamó la atención no fue el festejo en sí, sino que la intérprete de cumbia se dedicó a hacer innumerables agradecimientos a las marcas que participaron en la fiesta del futbolista.

Pamela Franco apareció en varios videos promocionando los productos y servicios de los emprendimientos que formaron parte del evento. Entre video y video, la cantante aprovechó para destacar los servicios de los proveedores que hicieron posible la celebración, convirtiendo el cumpleaños en una verdadera vitrina publicitaria.

Los agradecimientos fueron tantos que las promociones terminaron ganando protagonismo en el cumpleaños del futbolista. Este detalle dejó abierta la interrogante de cuánto dinero se gastó realmente en el festejo y la posibilidad de que buena parte de la celebración se haya realizado mediante colaboraciones o canjes con las marcas.

Este despliegue de publicidad cobra especial atención en medio de las controversias que han rodeado la separación entre el futbolista y Pamela López. De momento, se desconoce el monto exacto de dinero destinado al evento y qué servicios fueron cubiertos mediante acuerdos publicitarios.