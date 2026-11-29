Espectáculos

Rebeca Sáenz decidió abrirse y contar los episodios que más la han marcado en los últimos años. Entre confesiones, la periodista habló sobre el proceso de divorcio que vivió con Ernesto Zedillo Jr. y cómo sus hijas, Isabella y Victoria, enfrentaron la separación de sus padres.

Uno de los puntos más fuertes de su relato fue el momento en que conoció a Nicolás, el hijo que su exesposo tuvo con la actriz Erika Buenfil. Sobre su separación, Sáenz confesó: "Fue muy fuerte, muy duro. Fue un proceso de mi vida, pero era inevitable, iba a suceder".

La separación llegó después de 17 años de matrimonio, un golpe fuerte, según ella. Aseguró que siempre procuró que sus hijas estuvieran tranquilas y que ya lo pudieron superar.

En medio de todo este drama, Rebeca también tocó el tema de los rumores que la han vinculado sentimentalmente con Michel Kuri, quien fue pareja de Lucero. A pesar de todo el ruido y la ruptura, afirmó que mantiene una relación cordial con Ernesto, asegurando que son muy cercanos y que tienen una "familia padrísima".