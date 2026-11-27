Espectáculos

El Quitofest 2026 ya tiene fecha y lugar para su edición número 23. El festival, que es uno de los encuentros más importantes de música independiente y alternativa en Ecuador, se llevará a cabo durante tres días, del viernes 4 al domingo 6 de diciembre. Esta vez la apuesta es total por el talento ecuatoriano, buscando mostrar toda la diversidad de géneros que se mueven en la escena local.

Para que no se pierdan de nada, anoten que los conciertos se repartirán en dos escenarios principales: el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Parque Bicentenario. La acción empieza el viernes 4 de diciembre con una jornada dedicada exclusivamente al metal en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde la música arrancará a las 17:00.

El sábado 5 y el domingo 6 de diciembre el ambiente se traslada al Parque Bicentenario, con actividades musicales desde las 14:00. El sábado 5 estará enfocado en cumbia, urbano, música popular y world music. Por su parte, el domingo 6 será el turno de la música alternativa.

Pero ojo, que este año el festival no es solo música. Se incorpora un Circuito de Artes Escénicas con obras de teatro en tres espacios culturales de Quito: el Teatro Variedades, el Teatro Nacional Sucre y el Teatro Capitol. Las presentaciones teatrales serán el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, antes de los shows en el Parque Bicentenario.

Horarios y cartel

Si quieren organizar su agenda, aquí está el detalle exacto. El viernes 4 de diciembre es el día del metal a las 17:00 en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El sábado 5 de diciembre el Circuito de Artes Escénicas abre en el Teatro Variedades a las 11:00 y en el Teatro Capitol a las 12:00, seguido del Quitofest de Cumbia, Urbano, Popular y World Music a las 14:00 en el Parque Bicentenario.

El domingo 6 de diciembre el teatro empieza temprano: 10:00 en el Teatro Variedades, 11:30 en el Teatro Nacional Sucre y 12:30 en el Teatro Capitol. Para cerrar, el Quitofest Alternativo suena a las 14:00 en el Parque Bicentenario.

En cuanto a los artistas, el cartel preliminar trae nombres fuertes como Machaka, Papaya Dada, Miel, Alkaloides, Subliminal, Eblis Desperation, Pearliz, Margarita Laso, Pakul y Grupo Yavirac. Uno de los platos fuertes será la Orquesta Sinfónica Luis Humberto Salgado, con niños y jóvenes, quienes compartirán escenario con Mel Mourelle, Gianny, Ilyari, Felipe Le y Denisse Santos.

¿Cuál de todas estas bandas es la que más ganas tienen de ver en vivo?