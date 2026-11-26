Espectáculos

El espectáculo de apertura de la gala final de Miss Universo 2026 estará a cargo de tres artistas puertorriqueñas: La India, Didi Romero y Denise Quiñones. Las vocalistas se unirán en una presentación musical dirigida por el maestro Cuco Peña que empezará a las 20:00 (hora Ecuador) en el Coliseo de Puerto Rico.

La idea del show es celebrar "la fuerza de las mujeres y la importancia de abrazar quiénes son y de dónde vienen", según informó la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Para esto, la producción creó una canción exclusiva cuya letra recorre las historias, aspiraciones y experiencias de mujeres de todo el mundo. Se busca que la propuesta sea dinámica y festiva para resaltar la cultura de la isla y su talento internacional.

El grupo de artistas tiene perfiles bien distintos. La India es una veterana de la salsa y una de las voces más fuertes de Puerto Rico. Por otro lado, Didi Romero, actriz de Broadway, representa a la nueva generación de artistas. Finalmente, Denise Quiñones, actriz y Miss Universo 2001, se suma al show justo cuando se cumple el aniversario 25 de su coronación, que ocurrió precisamente en Puerto Rico.

Sinceramente, que Denise regrese al escenario donde ganó hace 25 años es el toque sentimental que el show necesitaba. Mezclar la experiencia de La India con la frescura de Didi y el legado de Denise suena a que el opening va a estar a otro nivel. Esperemos que la canción nueva no sea de esas genéricas y realmente tenga el punch que prometen.