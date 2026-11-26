Famosos

Fuerza Regida aterrizará en Ecuador el 3 de marzo de 2027 para su primer concierto en el país. El show se armará en el coliseo General Rumiñahui de Quito como parte de la gira This Is Our Dream Tour 2027, con la que recorrerán varios escenarios de Centroamérica y Sudamérica.

La banda, liderada por Jesús Ortiz Paz (conocido como JOP), se ha vuelto un hit mezclando el regional mexicano con sonidos actuales. Sus temas Bebe dame, TQM, El jefe y Tu boda son los que los pusieron en el mapa internacional.

La gira arranca el 11 de febrero de 2027 en San Pedro Sula, Honduras, y sigue por diversas ciudades de la región. Este tour llega después de que el grupo agotara quince conciertos en México.

Para los que quieren ir, las entradas salen a la venta este lunes 30 de noviembre.

El grupo llega con un respaldo pesado: tienen más de 54 millones de oyentes mensuales en Spotify, ganaron ocho premios Billboard de la Música Latina este año y recibieron su primera nominación al Premio Vanguardia. ¿Ya tienen listo el outfit para el regional mexicano?