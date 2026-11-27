Famosos

El reality gastronómico de Teleamazonas regresó a las pantallas el miércoles 25 de noviembre con una nueva generación de cocineros aficionados. En el estreno de esta quinta temporada se revelaron los premios para los tres participantes que logren llegar a la gran final.

El ganador se llevará el trofeo oficial del programa y un total de USD 23.000 en efectivo. De ese monto, USD 20.000 son otorgados por Teleamazonas y USD 3.000 por Banco Pichincha, dinero que está destinado a impulsar sus proyectos.

Pero el premio no es solo efectivo. El primer lugar recibirá USD 3.000 en órdenes de compra de Supermaxi durante un año, USD 4.000 en productos Pronaca y una tarjeta de regalo de De Prati valorada en USD 1.000.

La recompensa se completa con un viaje con todo incluido para vivir una experiencia gastronómica cortesía de Diners Club, además de un set de productos para la cocina de Umco y un set de cuchillos de Banco Pichincha. En total, los premios del primer puesto están valorados en al menos USD 31.000, sumando los USD 23.000 en efectivo y USD 8.000 en productos, tarjetas y órdenes de compra. El valor del viaje y el set de cocina no fueron detallados durante el estreno.

Recompensas para los finalistas

Llegar a la final también tiene premio aunque no se gane el título. Los dos participantes que disputen el primer lugar pero no lo consigan recibirán beneficios de los auspiciantes.

Cada uno de estos finalistas obtendrá USD 1.500 de Banco Pichincha, USD 1.200 en órdenes de compra de Supermaxi, USD 1.000 en productos Pronaca y una tarjeta de regalo de De Prati valorada en USD 1.000.

De esta manera, quienes ocupen el segundo o tercer lugar se llevarán premios valorados en USD 4.700 cada uno.

Honestamente, con estos incentivos el programa no solo busca dar el reconocimiento como el mejor cocinero aficionado del país, sino que pone sobre la mesa recompensas económicas y beneficios bastante fuertes para quienes lleguen a la última etapa.

¿Ustedes creen que el premio es suficiente para aguantar el estrés de la cocina o se quedarían solo por la fama?