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Lina Luaces, la hija de la presentadora Lili Estefan y Miss Universo Cuba 2025, compartió en sus redes sociales que padece esclerosis múltiple. La modelo publicó un carrusel de fotografías donde aparece con bata en una cama de hospital, imágenes que muestran el momento tras experimentar un episodio de esta enfermedad.

Luaces, a quien le diagnosticaron la enfermedad el año pasado, decidió revelar que sufre esta condición recién este año. A través de una serie de videos, contó que los primeros síntomas aparecieron justo cuando participaba en el certamen internacional en Tailandia. En ese entonces, empezó a sentir cuadros de agotamiento extremo que decidió sublimar para poder seguir adelante en la competencia sin mostrar su debilidad.

La situación se volvió crítica cuando una mañana despertó sin poder mover una mano. En cuestión de pocos días, la modelo perdió la movilidad de todo el lado derecho de su cuerpo, y entonces ya no pospuso más la atención médica y el diagnóstico se oficializó.

Tras este proceso, Lina relató que comenzó a asistir a sesiones de terapia física para recuperar su movilidad. Con la decisión de difundir este capítulo de su vida, explicó que busca crear conciencia sobre la esclerosis múltiple, visibilizar lo importante que es escuchar las señales del cuerpo y brindar acompañamiento a quienes atraviesan una situación similar.