Espectáculos

Masterchef Ecuador estrenó su quinta temporada en Teleamazonas, en su franja habitual de las 21:00. Esta versión del reality de cocina y convivencia vuelve a sus raíces, ya que contará con chefs aficionados que vienen de diversas ciudades del país.

El programa regresó con un estudio transformado y una paleta de colores renovada. Pero el cambio más fuerte está en el jurado: el chef español Óscar Santacoloma, quien vive en Ecuador hace 15 años, se une a la competencia. Santacoloma llega para reemplazar al colombiano Jorge Rausch, quien había estado en todas las ediciones previas con participantes ecuatorianos.

La conducción sigue a cargo de Virginia Limongi, quien presentó a las juezas que regresan: Irene González y Carolina Sánchez. Sánchez se integra tras estrenarse en la maternidad hace 10 meses; ella agregó que se siente una jueza más sensible gracias a esta experiencia, aunque no dejará de ser exigente.