Espectáculos

Edu Maruri se coronó como el ‘Talento Revelación del Año – Masculino’ en los ZYN Premios Rolling Stone en Español 2026. La ceremonia fue la noche del miércoles 25 de noviembre en Ciudad de México y el reconocimiento fue por su papel en Nadie nos va a extrañar, una comedia dramática mexicana que podemos ver en Prime Video.

El actor guayaquileño no se guardó las emociones al subir al escenario. En un momento súper genuino, dedicó el trofeo a su país diciendo: “Este premio es también para Ecuador”. También aprovechó para agradecer a sus padres, a su novia y a todo el equipo de producción que confió en él para este proyecto.

Para llevarse la estatuilla, Maruri tuvo que ganarle a una terna bastante fuerte que incluía a Graco Sendel (Entre padre e hijo), Guitarricadelafuente (La Bola Negra), Mitchi Robles (Romería), Virgilio Delgado (Nadie nos va a extrañar) y Víctor Prieto (En el camino).

La noche fue un éxito total para la producción de Prime Video, porque no solo ganó Edu, sino que Camila Colónico también se llevó el galardón de ‘Talento Revelación del Año – Femenino’ por su trabajo en la misma película, Nadie nos va a extrañar.

Edu ya compartió en sus redes sociales fotos y videos de la premiación junto al elenco, demostrando que tiene todo el potencial para seguir creciendo en la industria de habla hispana. Los ZYN Premios Rolling Stone en Español 2026 premian lo mejor del cine, las series, la creación de contenido y las nuevas narrativas en Iberoamérica.

¿Quién más creen que merecía estar en esa terna?