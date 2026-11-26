Espectáculos

Miss Universo es un concurso de belleza internacional que se celebra cada año, y desde el 26 de octubre de 2022, es una alianza entre JKN Global Group y Legacy Holding Group USA.

La noche del 24 de noviembre se celebró la gala final de Miss Universo 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde las 116 candidatas desfilarían por última vez. Después de un montón de controversias y contratiempos, el certamen, que conmemoraba su aniversario 75, llegaba a su gran momento. La ceremonia comenzaría a las 20:00 (hora Ecuador) y se preveía que alrededor de las 22:00 se conociera a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, actual reina universal.

¡Mamás y más de 30 al poder! Las reglas cambiaron

Este año, Miss Universo se puso las pilas y eliminó esas reglas que no dejaban participar a mujeres casadas, con hijos o mayores de cierta edad. ¡Por fin! En Puerto Rico, vimos a un montón de candidatas que son mamás, superan los 30 o tienen profesiones de esas que te hacen decir “wow”.

Jennifer Barreto, la Miss Universo Puerto Rico y anfitriona, es el ejemplo perfecto: casada, madre de una niña de siete años y psicóloga con formación en trabajo social clínico. ¡A sus 27 años, es la segunda mamá en llevarse ese título en su país! Desde Estados Unidos, Justus Kelley marcó un hito: la primera Miss USA casada y con hijos, ¡y la mayor en conseguirlo con 31 años! Caroline Porras, Miss Universo Bonaire, también está en el club de las mamás. Con 25 años, tiene una hija nacida en diciembre de 2025.

¿Y Argentina? Se armó un lío. Tamara Rogouski fue coronada como la primera madre en ganar el título, pero al enviar una representante al Miss Universo, el país la reemplazó por Daiana Stefani Pereyra. ¡Qué culebrón!

De las debutantes a las veteranas de la pasarela

Entre las más jóvenes, destacaron Gabriela Lineth González de Panamá (20 años) y nuestra Dalia Bucaram de Ecuador (21 años). ¡A sacarle el jugo a la juventud! Las que ya tienen más experiencia de vida (y quizá de concursos) fueron Lucía Piñeyro (Uruguay), Bernella Velinor (Santa Lucía) y Maruschka Sahiboe (Surinam), todas con 33 años. María Alejandra López (Colombia), Justus Kelley (EE. UU.) y Chloé Deher (Guadalupe) compitieron con 31 años, demostrando que la edad es solo un número.

Clara Vegas Goetz de Venezuela, con 24 años, está siguiendo los pasos de su mami, Andreína Goetz, quien fue Miss Venezuela 1990 y llegó a la final de Miss Universo ese mismo año. ¡La sangre llama! Quiere la octava corona universal para su país. Y hablando de experiencia, la Miss Universo Colombia, María Alejandra López, llegó al certamen con un currículum impresionante: ya fue Reina Hispanoamericana, Miss Caraïbes Hibiscus y primera finalista de Miss Grand International. ¡Una crack!

La alfombra roja también tuvo sus estrellas

La gala final no solo es de misses, ¡también hay presentadores de lujo! El actor y presentador de televisión Mario López y la Miss Universo 2022, R'Bonney Gabriel, conducen la gala. Para los comentarios, la Miss Universo 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres, y la actriz y comunicadora de Estados Unidos, Zuri Hall, estuvieron al pie del cañón. Pero lo que nos dejó con la boca abierta fue el resto del elenco: las Miss Universo 2001 y 2006, Denise Quiñones y Zuleyka Rivera (ambas de Puerto Rico), ¡y nada menos que Lance Bass de NSYNC! Sí, leíste bien, Lance Bass completó el combo de presentadores para esta celebración histórica. ¡Qué cool!

Debuts, regresos y algunas bajas inesperadas

Aunque hubo movidas como la disputa legal entre la organización JKN Global Group y el empresario Nawat Itsaragrisil, que llevó al retiro de algunas delegadas (sin que se diga de qué países), el concurso no se quedó sin sorpresas. Este año vimos el debut histórico de Uganda y San Martín, ¡una alegría! Y como si fuera poco, dieciséis naciones regresaron después de años de ausencia. ¡La casa llena!

¿Será que estos cambios en las reglas abren la puerta a una nueva era en los concursos de belleza? ¡Nosotros decimos que ya era hora!