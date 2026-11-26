Famosos

LP regresa a Ecuador como parte de su gira por Latinoamérica. La artista se presentará el 4 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui, en Quito. Este recorrido regional también incluye presentaciones en Argentina, Chile, Perú y Colombia.

La cantante, cuyo nombre real es Laura Pergolizzi, compartió la noticia con sus seguidores latinoamericanos a través de Instagram. En la publicación donde anunció las fechas de su gira, expresó su entusiasmo por volver a los escenarios de la zona escribiendo: "¡Hola, Latinoamérica! ¡Los he extrañado muchísimo! ¡Ya quiero verlos y volver a cantar juntos!".

Para los que no quieren quedarse fuera, las entradas se pueden adquirir desde el 26 de noviembre a las 10:00. Los puntos de venta físicos de TicketShow están disponibles en Quito, Guayaquil y Cuenca. Quienes prefieran la opción digital pueden comprar sus boletos por internet en el sitio web oficial de la ticketera, www.ticketshow.com.ec.

Esta visita es la oportunidad de reencontrarse con la música de una artista que mezcla rock y pop con una identidad artística particular y un estilo andrógino, reconocida internacionalmente por el tema 'Lost on You'.

Sobre su trabajo más reciente, LP publicó en 2021 el álbum 'Churches', un proyecto que abordó el sentido de pertenencia y temas relacionados con la religión. Este disco recibió elogios de medios internacionales como The Independent y Spin, que resaltaron su propuesta artística y su crudeza emocional. Después de ese lanzamiento, la cantante dedicó aproximadamente un año y medio a vivir nuevas experiencias antes de empezar a trabajar en su siguiente producción discográfica.

Con el show en la capital ecuatoriana, la intérprete suma a Ecuador a su ruta por Latinoamérica y vuelve a conectar con el público que ha seguido su trayectoria musical.