Espectáculos

El camino de Mara Topic hacia Tailandia para participar en el Miss Grand International All Stars 2026 se volvió una verdadera odisea. La modelo tuvo que desembarcar en la isla Terceira, en el océano Atlántico, luego de que su avión realizara un aterrizaje de emergencia durante el traslado hacia Asia.

Todo empezó la mañana del 25 de noviembre en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Antes de despegar, Mara reportó que olvidó cosas básicas como sus medicamentos para la gripe y su cepillo de dientes. Lo que parecía un descuido menor fue solo el inicio de los problemas, ya que horas más tarde la aeronave tuvo que hacer una parada no programada por una emergencia médica a bordo.

Debido a esta maniobra, los pasajeros bajaron del avión en la isla Terceira, parte del archipiélago de las Azores. Una vez en tierra, la situación empeoró: el aeropuerto estaba en huelga y no había vuelos inmediatos para retomar la ruta. La modelo contó en sus historias de Instagram que recién podrían salir de la isla el 26 de noviembre a las 21h00, confesando: "Al parecer perderé todas mis conexiones a Tailandia".

Pero el drama no terminó en la pista. Mara detalló que la falta de personal de inmigración retrasó la salida de los viajeros de las instalaciones del aeropuerto. Para rematar, cuando intentaron trasladar a los pasajeros a un hotel para pasar la noche, se dieron cuenta de que no había habitaciones disponibles, dejando a varios afectados esperando una reubicación.

El último reporte de la exMiss Universo Ecuador fue aproximadamente a las 04h00 del 26 de noviembre (hora de Ecuador), y la mañana del 26 de noviembre no había dado más detalles de su situación. Ahora, su llegada a la concentración oficial del Miss Grand International All Stars depende totalmente de que logren reprogramar su itinerario desde el Atlántico hacia el sudeste asiático.

O sea, que primero se le olvida el cepillo de dientes y luego termina atrapada en una isla por una huelga. ¿No es demasiado estrés para un solo viaje?