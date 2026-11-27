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MasterChef Ecuador regresó el 25 de noviembre por Teleamazonas con una novedad que dejó a más de uno con la boca abierta: el delantal gris. Esta distinción pone a los participantes en una especie de limbo, porque básicamente no están fuera de la competencia, pero tampoco tienen el camino asegurado en la competencia.

En el primer programa se reveló que ocho personas llevarían este mandil, lo que causó bastante sorpresa. De hecho, una de las concursantes confesó: "Nunca había visto una temporada con estos mandiles". La presentadora Virginia Limongi explicó que quienes tengan esta prenda tendrán una nueva oportunidad para salvarse. Por su parte, Laleska fue una de las participantes que reaccionó positivamente a esta posibilidad.

Esta edición cuenta con 24 personas que se enfrentarán a desafíos culinarios para demostrar sus habilidades. Además del delantal gris, el programa plantea una dinámica diferente en las cocinas con retos que ponen a prueba la creatividad, la adaptación y la capacidad de los concursantes.

Los rostros detrás de la cocina

En cuanto al jurado, hay noticias interesantes. Regresa la chef Carolina Sánchez después de su periodo de maternidad, y se le unen Irene González y Óscar Santacoloma. La conducción sigue a cargo de Virginia Limongi, quien guiará a los aspirantes en cada reto.

Según Teleamazonas en su página web, el objetivo es encontrar al mejor cocinero amateur del país que sea "digno de llamarse MasterChef", y para lograrlo los participantes deberán pasar por retos que evalúen su pasión por la cocina y su tenacidad. Ahora, esos ocho participantes con el delantal gris tendrán que luchar para demostrar que tienen lo necesario para seguir en la competencia y pelear por el título.

Sinceramente, el delantal gris suena a la zona de peligro más estresante de la televisión; ¿quién más se siente ansioso solo de pensar en quedar en el limbo?