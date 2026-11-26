¿Qué pasa cuando una pasarela y un concierto en vivo se convierten en un solo espectáculo? Eso es MadWalk, creado por MAD TV en Atenas en 2011. El lunes 23 de noviembre de 2026, el show regresó para su 16.ª edición.

La idea es única: cada diseñador de modas hace dupla con un artista musical. Mientras la colección recorre la pasarela, el artista canta en vivo, en el mismo escenario y en simultáneo. Cada junte se arma exclusivamente para esta noche, con nuevos arreglos, mashups y covers que no vas a escuchar en ningún otro lugar.

Hoy MadWalk es la noche de moda y música más importante de Grecia: un estadio totalmente lleno, la arena cubierta Tae Kwon Do en Atenas; un especial para la televisión nacional; y un casting abierto de modelos con más de 3.500 postulaciones.

El tema de este año fue «We are all made of stars».

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el LEGO Daisy Dress: un vestido de alta costura hecho con 12.000 piezas de LEGO y 790 flores colocadas a mano, una por una. Creado por la diseñadora Nora Sarman junto al LEGO Certified Professional Balázs Doczy, se presentó en Grecia de forma exclusiva en MadWalk, lucido por la presentadora de la velada, Vicky Kaya.

El glamour del viejo Hollywood se hizo sentir con un mashup en vivo de Beyoncé: la cantante LILA unió a Beyoncé con «Prisencolinensinainciusol» de Adriano Celentano para la colección de flecos, plumas y rosetas de organza de Celia Kritharioti.

El gran final quedó en manos de la estrella de Eurovision, Eleni Foureira, antes de que el recinto desapareciera bajo una lluvia de confeti.

MadWalk. Donde la moda se encuentra con la música.