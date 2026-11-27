Famosos

Gisselle Rosales Sánchez se llevó el reconocimiento al mejor traje nacional en la gala final del Miss Internacional 2026, celebrada el 25 de noviembre en Tokio. La propuesta, bautizada como “Princesa de la toquilla: el oro blanco hecho fibra”, estuvo a cargo del artista manabita Wenceslao Muñoz, quien elaboró la pieza con fibra de paja toquilla para resaltar la tradición artesanal de nuestro país.

Rosales, de 23 años y coronada como Miss Ecuador 2025, representó a la provincia de El Oro en el concurso nacional y con ese título obtuvo su pase al certamen de Japón.

Por otro lado, la corona principal de esta edición se la llevó Elizaveta Kuznetsova, de Moldavia, quien logró el primer título de Miss Internacional en la historia de su país.