Famosos

Virginia Limongi está que no se cambia por nadie, ¡y con razón! La presentadora se llevó a casa su primer premio ITV como mejor animadora de programa de concursos, un súper reconocimiento por su trabajo impecable en 'MasterChef Celebrity Ecuador'. La gala de los Premios ITV 2026, que este año celebran sus tres décadas de trayectoria, fue el escenario perfecto para este triunfo. Y como si eso fuera poco, el programa también se alzó con el galardón a mejor programa de concursos. Fue una noche de pura celebración el miércoles 18 de noviembre, donde se reunieron las figuras más destacadas de la televisión, el periodismo, los deportes, la actuación y las plataformas digitales del país, con galardones en veinte categorías que lo hacen un evento clave para el entretenimiento nacional.

Pero la cosa no para ahí. Hoy, jueves 19 de noviembre, Virginia nos ha soltado un video en Instagram que nos ha tocado la fibra más profunda. Con una sinceridad que desarma, contó que le costó un mundo grabar las palabras de agradecimiento porque la emoción le impedía expresarse como quería. Y es que para ella, este premio es mucho más que un simple trofeo brillante; tiene un significado especialísimo en su camino profesional y personal. Como ella misma lo explicó, “Para muchos era solo un premio y para mí es la representación física de un salto de fe que tomé para seguir creciendo, siguiendo un sueño”, dejándonos clarísimo que apostar por uno mismo y por sus aspiraciones, incluso en momentos de incertidumbre, siempre vale la pena.

La Virgy no se olvidó de nadie en su discurso. Primero, le dedicó un pedazo enorme a su familia, a quienes describe como un pilar fundamental. Dijo que son quienes la respaldan sin chistar cada vez que decide emprender nuevos caminos, acompañando sus proyectos y buscando siempre cómo apoyarla, una conexión que sin duda se siente auténtica y es admirable. También agradeció a Teleamazonas por confiar ciegamente en sus capacidades, dándole la oportunidad de asumir nuevos retos profesionales y el respaldo necesario para desarrollar su trabajo frente a las cámaras.

Y claro, ¡nuestros "amix" no podían faltar! La presentadora se dirigió directamente a su audiencia, confesando que el vínculo construido con quienes la siguen ha sido clave para cómo se desenvuelve en la tele. Aunque aseguró que no los conoce personalmente a muchos, destacó el apoyo incondicional que ha recibido durante sus años de trabajo, así como esos mensajes y observaciones que le han permitido crecer y mejorar. Este feedback constante es algo que muchos valoramos de los talentos que se conectan de verdad con su público.

Para cerrar con broche de oro, Virginia no solo celebró su triunfo personal, sino que también echó un ojo a otras capísimas de la televisión ecuatoriana a quienes admira. Mencionó con respeto y cariño a Karin Barreiro, Denisse Angulo y Emiliana Valdez, porque para ella, este logro individual también es un reflejo del esfuerzo y el trabajo de otras mujeres que la rompen en la pantalla chica. Recordemos que Limongi se unió a la conducción de 'MasterChef Celebrity Ecuador' en su tercera temporada, ¡y vaya que la hizo suya con su estilo único!

¿Será que con este ITV, Virginia se consolida como la nueva reina indiscutible de los concursos en Ecuador? ¡Nosotros decimos que sí y queremos ver qué más nos trae!