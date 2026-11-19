Espectáculos

¡Chuta, qué notición nos cae del cielo farandulero! Parece que Arianna Mejía, la cantante ecuatoriana con esa garra que la caracteriza, está a un paso de meterse en el ojo del huracán de Telemundo. Sí, escucharon bien: se rumora fuerte que podría unirse al elenco de ‘La Casa de los Famosos’, ¡y a nosotros ya nos pica la curiosidad por verla!

Arianna no ha estado de brazos cruzados. Dice que anda en una etapa de nuevos retos profesionales y que su objetivo es consolidar su carrera fuera del país, abriéndose camino en escenarios internacionales. Ella misma ha asegurado que ya no es la misma de los 18 años y que, ahora sí, su camino profesional va en serio. ¡Pilas! Dice que la gente ya se está dando cuenta de esta nueva faceta más madura. Parece que la madurez de Arianna va de la mano con pasaportes sellados y maletas listas.

Para muestra un botón: el fin de semana pasado ya nos dio una probadita de su nuevo flow en Miami. Fue la encargada de abrir el concierto del cantante Paolo Plaza, demostrando que tiene con qué impresionar al público internacional. Se mandó unos temas como ‘Fractal’, ‘Bien portao’ y ‘Cáncer’, ¡pa' que vean que lo suyo va en serio fuera de la tierrita! Y eso no es todo: la artista ya tiene cancha en tierras gringas, buscando oportunidades después de irse de Ecuador. Entre sus experiencias recientes, ha participado en el proyecto ‘Bootcamp del Amor’ de Telemundo, ha hecho de extra en algunas producciones televisivas y hasta ha pisado la alfombra de los prestigiosos Premios Billboard. ¡Una trabajadora incansable!

Pero, seamos honestos, lo que tiene a todos expectantes y con el chismecito en boca es el posible ingreso a ‘La Casa de los Famosos’. Arianna confesó que está en plenas conversaciones con una cadena internacional latina, lo que podría abrirle las puertas de este famoso reality. Aunque implicaría armar maletas para otro país, la idea la tiene súper emocionada y se siente lista para tremendo desafío. Hasta ya le puso velitas a Dios para que se le dé: “Lo que le pido a Dios ahora es que se concrete esa oportunidad de ‘La Casa de los Famosos’”, nos dijo, y le puso el toque personal: porque está soltera y ha madurado tanto como para tener la fuerza mental para soportar un reality de esa magnitud. ¡Con esa mentalidad de acero, aguanta lo que sea en esa casa y hasta arma el show!

La cantante considera que esta experiencia no sería un simple chismecito más, sino un nuevo impulso para su trayectoria. Ve la oportunidad perfecta para conectar con una audiencia mucho más amplia y demostrar todo su potencial. Y sí, admitió que al principio de su carrera, en Ecuador, sintió una falta de respaldo. Comentó que nadie es profeta en su tierra, ¡y chuta, cuántas veces hemos escuchado eso en el medio! Pero ahora siente que las cosas han cambiado en el panorama local, y está más firme que nunca con sus objetivos.

Así que, pilas, la expectativa está al tope con esta posible negociación. ¿Veremos a Arianna Mejía armando el show en ‘La Casa de los Famosos’ y dejando a todos con la boca abierta, o se quedará solo en el chismecito farandulero? ¡Esperemos que el universo le cumpla el deseo y nos dé un reality con sabor ecuatoriano!