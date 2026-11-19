Famosos

¡Se armó la fiesta! Los Premios ITV 2026 celebraron a lo grande sus tres décadas de trayectoria el miércoles 18 de noviembre. La ceremonia reconoció a figuras de la televisión, el periodismo, los deportes, la actuación y las plataformas digitales ecuatorianas.

Fue una gala con 20 categorías, donde no faltaron los aplausos para comunicadores, presentadores, actores y creadores de contenido que la rompen día a día. Además, programas de televisión y espacios digitales que se han destacado un montón en sus respectivas áreas también se llevaron su merecido reconocimiento.

Entre los nombres que hicieron vibrar la noche y se llevaron el codiciado premio figuran caras conocidas y muy queridas por la gente. ¡Agarren la silla! Henry Bustamante, la presentadora de televisión Estéfani Espín, José Delgado, María José Flores y Víctor Aráuz entre otros.

Ahora la pregunta del millón es, ¿a quién le mandarías un ITV a tu crush de Instagram?