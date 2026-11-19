Espectáculos

Ryan Castro, cantante y rapero colombiano conocido por éxitos globales como Quema, sigue pisando fuerte en la escena internacional. Por su lado, Mauvais Djo, rapero francés que ya causó revuelo con su colectivo Triangle des Bermudes y su viral serie AIRBNB, ha estado consolidando su carrera en solitario con proyectos como L'undertaker. Ahora, estos dos pesos pesados de la música se han juntado para darle una nueva vida a Maladie, un tema que ya era un hitazo de Djo.

Un junte que rompe fronteras

El pasado 12 de noviembre de 2026, Ryan Castro y Mauvais Djo lanzaron el remix de Maladie, un sencillo que ya le había dado una audiencia internacional al rapero francés. El video oficial de esta nueva versión se estrenó en YouTube y, para alegría de los fans del colombiano, fue grabado en Medellín, la ciudad natal de Castro.

Según lo que dice Universal Music, esta colaboración es una alianza tremenda entre las culturas francesa y latina. Una movida que busca unir la música de ambos lados del charco y que, honestamente, nos parece una fusión pensada "para poner a bailar al mundo entero". Mauvais Djo ya había sorprendido antes a sus seguidores con alianzas inesperadas, y esta vez no fue la excepción. ¡Un verdadero crossover musical que teníamos que tener en nuestras playlists!

En los créditos de este videoclip aparecen, además de los artistas, Latin Hype Records. La dirección estuvo a cargo de Ricardo Agudelo y Dayan González, mientras que la producción fue de Delcy Arias. Se nota que le metieron ñeque para que esta unión franco-latina quede de lujo y la producción audiovisual acompañe la energía de esta nueva versión.

El camino de un hit global

La versión original de Maladie, publicada el 20 de marzo de 2026, ya era uno de los temas más sonados del año para Mauvais Djo. La canción había ganado terreno por sí sola, pero con la entrada de Ryan Castro, uno de los nombres más visibles de la música urbana colombiana, el tema dio un salto directo hacia el público latino. ¡Una jugada maestra para llevar este éxito a más oídos!

Este no es el primer guiño del destino para Maladie en el 2026. La canción ya aparecía en las predicciones de Spotify para las canciones del verano de 2026. Además, la prensa musical francesa había reportado que Mauvais Djo tenía dos temas en el Top 50 de Spotify: Pilé en el primer lugar y Maladie, un sencillo más reciente.

Curiosamente, Ryan Castro también figuraba en esas predicciones de Spotify con su tema CHÉVERE (premium_remix), junto a Aria Vega. ¡Qué coincidencia más bacana que ambos artistas, que ahora hacen este junte, ya estuvieran en el radar de la plataforma para este año! Esto solo confirma que el remix de Maladie llegó para conquistar.

Lo que se viene (y lo que ya se predijo)

Con este lanzamiento, Mauvais Djo está llevando Maladie directamente a la audiencia hispanohablante. Ambos artistas tienen claro que quieren llevar este hit a nuevas audiencias internacionales. Para Ryan Castro, esta colaboración es una conexión internacional más a su carrera, que ha crecido un montón gracias a remixes y duetos exitosos.

La discográfica ya pronostica que este tema será la canción de fin de año. Y aunque sabemos que esa afirmación es una apuesta promocional del sello y no un dato de rendimiento que ya se haya comprobado, ¡a nosotros nos encantaría que se les dé! La canción y el video ya están disponibles en todas las plataformas digitales y en YouTube para que los escuches ya. ¿Tú crees que el remix de Maladie sea el tema para despedir el 2026?