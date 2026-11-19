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El ritmo no para para Danilo Parra, y menos ahora que el cantante ecuatoriano le ha metido sabor a su carrera con un giro inesperado: ¡la salsa! Después de un recorrido musical que lo ha visto moverse entre el latin pop con temas como "Preciosa", "¿Por qué?" y "Malherido", pasando por baladas como "Necesitaba llamarte" y "Vuelves a aparecer", y explorando los ritmos tropicales con "Mi querida ex" y "Ese beso", ahora se lanza con todo al mundo de la salsa con "La única verdad", su primer tema oficial en este género.

Para Danilo, esta no es solo una nueva etapa, sino un homenaje a la música que lo acompaña desde la infancia. Él recuerda que su afinidad nació de peque, cuando compartía experiencias musicales con su hermano José Daniel, tocando versiones de canciones y ejecutando la batería, timbales y bongó. Danilo se declara muy fan de la música tropical y de la combinación de ritmos como la salsa, el merengue, la cumbia y el jazz, y divide su actividad artística entre Guayaquil y Miami.

De raíces tropicales al nuevo ritmo

Las influencias de Parra para esta nueva aventura salsera son de peso. Menciona a grandes como Luis Enrique y Jerry Rivera, quienes fueron referentes en los noventa y principios de los 2000. Pero también le rinde tributo a la salsa clásica de la Fania, destacando a Héctor Lavoe, y a la potente salsa colombiana con Grupo Niche y Joe Arroyo. Para él, esa salsa es inmortal y hasta el día de hoy la disfrutamos.

Para que "La única verdad" tenga ese toque especial, Danilo juntó a un equipo de lujo: músicos ecuatorianos se unieron con instrumentistas venezolanos y cubanos que viven en la ciudad. La idea era fusionar el talento local con la experiencia de artistas que han estado detrás de éxitos internacionales. El resultado, según él, lo tiene muy satisfecho: hicieron un trabajo muy profesional.

Un mensaje directo y sin rodeos

Lo que más nos cuadró de "La única verdad" es su propuesta lírica. A diferencia de esos temas románticos que se van por las ramas con metáforas y expresiones súper exageradas, Danilo decidió irse por un mensaje directo, de la vida real. Aunque admira a compositores que son unos maestros en la poesía como Juan Luis Guerra, Armando Manzanero, Ricardo Montaner y Ricardo Arjona, para este tema quiso explorar otra forma de decir las cosas.

“La única verdad es que te voy a extrañar como un loco”, resume el corazón de la canción. La letra nos habla de ese sentimiento de extrañar a alguien que te cae en cualquier momento y lugar: ya sea tomando un café, en la oficina, con frío o con calor. Así, el tema busca conectar con la gente usando un lenguaje sencillo, pero sin perder ese romanticismo que tanto nos gusta de su repertorio.

Viajecito al futuro musical

"La única verdad" es solo una probadita de lo que se viene, ya que forma parte de un EP de cinco canciones llamado "Viajecito al pasado". El EP también reúne otros ritmos, como la cumbia, el merengue y la salsa. El cantante nos cuenta que su carrera ha ido evolucionando al son de lo que le pide el público.

Y ojo, que esto no termina aquí. Su próximo reto es adentrarse en la cumbia, un género que aún no ha grabado como propuesta principal, ¡pero ya está en proceso de producción! Con este lanzamiento, Danilo Parra cierra el año apostando por la salsa, la nostalgia, el romanticismo y la exploración musical. A nosotros ya nos tiene listos para la pista, ¿y a ustedes?