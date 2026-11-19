Famosos

¡Atención, Ecuador! Agárrense fuerte porque este fin de semana, la pasarela mundial recibe doble dosis de talento y belleza ecuatoriana. Nuestras representantes, Emily Castillo y Natalia Ormeño, están a punto de tomar sus vuelos para competir en dos certámenes internacionales de belleza. La Organización Miss Ecuador las manda con todo para que pongan el nombre de nuestro país bien en alto.

La primera en subir al avión es Emily Castillo, quien competirá en Miss Hispanic Internacional 2026. Emily arranca su travesía este sábado, 21 de noviembre de 2026, desde el mismísimo aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Su destino: Lima, Perú. ¡Imagínense el corre-corre! Su despedida oficial como finalista 2026 está agendada para las siete de la mañana en la terminal aérea. ¿Quién madruga, corona consigue? La elección de Miss Hispanic Internacional está a la vuelta de la esquina, prevista para el sábado, 28 de noviembre de 2026. ¡A darle con toda la energía, Emily!

Y la aventura no se detiene, porque al día siguiente, el domingo 22 de noviembre de 2026, Natalia Ormeño toma el relevo y se sube a otro avión con un destino un poco más lejano: ¡Vietnam! Sí, leyeron bien, al otro lado del mundo para representarnos en Miss Charm 2026. Natalia estará en el aeropuerto de Guayaquil a las doce del mediodía, lista para iniciar su mega travesía. La noche de gala de este certamen que tiene a todo el mundo pendiente se celebrará el sábado, 5 de diciembre de 2026. ¡Qué aguante y qué nivel el de nuestras misses, cruzando continentes para brillar!

No crean que estas chicas están ahí por pura suerte. Ambas se ganaron sus designaciones en galas especiales realizadas en Salinas, y desde ese momento, su preparación ha sido a otro nivel. Han pasado por un entrenamiento intensivo que incluye pasarela, coreografía, oratoria (¡para que dejen a todos con la boca abierta!), peinado y maquillaje. Todo para que estén impecables y listas para cualquier reto. Obviamente, para sus presentaciones internacionales, llevarán vestuarios que son una obra de arte, confeccionados por los diseñadores de la organización, bajo la batuta de la gran María del Carmen de Aguayo. ¡A eso le llamamos ir con estilo, con sello ecuatoriano y con el equipo completo!

Y como si fuera poco este despliegue de talento, no olvidemos que el escuadrón miss Ecuador ya está en acción. Gisselle Rosales, nuestra Miss Ecuador 2025, ya se encuentra en Japón, demostrando su garra en Miss International 2026. ¡Su gala final está prevista para el 25 de noviembre de 2026! Con tres ecuatorianas haciendo ruido en el escenario global casi al mismo tiempo, ¿será que este año nos llenamos de coronas?