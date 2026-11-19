Espectáculos

Prepárense, amantes del reggaeton clásico, porque El Rey está de regreso y viene con todo. Don Omar, el legendario cantautor puertorriqueño, anunció que su gira internacional "The Last King World Tour Latam 2027" llega a México con tres fechas confirmadas en noviembre de 2027. ¡Y ojo, que Ecuador también está en el mapa de esta gira que pasará por 13 países y 18 ciudades de Latinoamérica!

Este tremendo tour, que promete ser la locura total, marca el retorno de uno de los artistas más influyentes del género urbano a los escenarios de la región. Don Omar es un pilar, el que nos puso a bailar con hits que ya son himnos. Si creciste con sus canciones, ¡sabes de lo que hablamos!

¡El Rey del reggaeton vuelve a prender la pista con un show que no te puedes perder!

La energía de Don Omar se sentirá fuerte en México con tres conciertos que prometen encender el ambiente. La primera parada será en Monterrey, el martes 9 de noviembre de 2027, en el Estadio Walmart Park. Luego, la fiesta se traslada a Guadalajara, donde el Estadio Panamericano será el escenario el miércoles 10 de noviembre de 2027. Para cerrar con broche de oro la etapa mexicana, El Rey conquistará la Ciudad de México el domingo 14 de noviembre de 2027, en el imponente Estadio Ciudad de los Deportes.

El repertorio estará cargado de los clásicos que todos conocemos y amamos. Imaginen corear a todo pulmón sus clásicos y sentir la vibra de cada tema. Va a ser una noche para recordar, con una producción internacional que promete dejarnos con la boca abierta. Si alguna vez pensaron que los shows de antes eran lo máximo, prepárense, porque esta vuelta viene recargada.

¡Pilas con la preventa, que los boletos vuelan como pan caliente!

Si no quieren quedarse fuera de esta fiesta épica, más les vale ponerse las pilas. La preventa exclusiva para los fans arranca hoy mismo, jueves 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 de la mañana. ¿Cómo le hacen? Primero, tienen que registrarse en la página oficial de Don Omar (donomar.com). Una vez que hagan eso, les llegará un código alfanumérico al correo. ¡Guarden ese código como oro!, porque es su pase para entrar a la preventa a través de la plataforma FunTicket.

Un detalle súper importante: ¡no habrá preventas con bancos específicos! Pueden usar tarjetas de cualquier institución bancaria, así que eso ya es un alivio. Eso sí, no se confíen: aunque tengan su código, la disponibilidad de entradas dependerá del aforo y de qué tan rápido entren a la fila virtual. Así que ya saben, estén listos, con el internet a mil y los dedos listos para cliquear, ¡que esto es una carrera contra el tiempo!

¿Cuánto cuesta ver al "Last King"? ¡Precios para todos los bolsillos, o casi!

Ahora hablemos de lo que a muchos les quita el sueño: los precios. Y sí, ya están confirmados, con cargos por servicio incluidos. La verdad es que hay para todos los gustos y presupuestos, desde los que quieren vivir la experiencia VIP hasta los que solo quieren estar ahí, sintiendo la energía. Aquí les va un resumen para que hagan sus cálculos:

En Monterrey, en el Estadio Walmart Park, los precios van desde los $1,120 en Tercer Nivel Central hasta los $3,770 en la zona Bandoleros. También hay opciones como Primer Nivel Central por $2,380 o Salió El Sol por $1,880.

Para Guadalajara, en el Estadio Panamericano, las entradas se mueven entre los $1,000 en Central Alta y los $3,520 para la zona Bandoleros. Pueden encontrar Primera y Tercera Base Alta por $2,630 o Central Home por $2,380.

En la Ciudad de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes, los precios tienen un rango un poco más amplio. Desde los $1,120 en Preferente Cabecera General hasta los impresionantes $6,260 en Palcos Boxes. La zona Bandoleros está en $4,130, mientras que Freedom se sitúa en $3,000, y Salió El Sol en $2,120. ¡Hay de todo, así que a buscar el que más les convenga!

Además, si son de los que les gusta vivir la experiencia al máximo, hay dos paquetes VIP disponibles en todas las ciudades. El Kingdom VIP 1 cuesta $9,000 e incluye entrada anticipada a la zona Kingdom VIP 1, acceso al Kingdom VIP Lounge y un paquete de mercancía súper chévere (CD, póster, playera y bolsa de tela). Si buscan algo un poco más accesible pero con ventajas, el Kingdom VIP 2 por $5,900 les da ingreso anticipado a la zona Salió El Sol y un paquete de mercancía oficial con póster y playera.

La verdad es que Don Omar no se anda con chiquitas para su regreso. Esta gira promete ser un hito en la música urbana y, con esa lista de canciones y precios, ya queremos que sea noviembre de 2027. ¿Ustedes ya están listos para perrear hasta el piso con El Rey?