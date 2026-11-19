Famosos

¡Se les creció la familia! Anne Hathaway, la icónica actriz que nos enamoró como Andrea Sachs en 'El diablo viste a la moda', y su esposo, el diseñador de joyas Adam Shulman, acaban de darle la bienvenida a su tercer bebé. La noticia, saltó a la luz pública el 17 de noviembre de 2026, ¡pero no porque ellos lo anunciaran en redes! A Anne, de 44 años, la fotografiaron con su recién nacido por las ajetreadas calles de Nueva York. Las imágenes, que circularon en un portal de farándula, la muestran súper casual, con el bebé tranquilamente acomodado en un portabebés de color marrón, mientras conversaba animadamente con una amiga. ¡Definitivamente, Anne ya es toda una experta en el arte de ser mamá con estilo, incluso en medio de la ciudad que nunca duerme!

Anne Hathaway, la actriz norteamericana ganadora de un Oscar y conocida por su versatilidad en roles de comedia y drama, ha sido noticia por un tema muy personal: la ampliación de su familia junto a Adam Shulman, su esposo y diseñador de joyas, con quien contrajo matrimonio en septiembre de 2012.

¿Niña o niño? ¡El chismecito está on fire!

Con este nuevo integrante, la familia ya es de cinco. Sus dos hijos mayores, Jonathan, que nació en 2016, y Jack, de 2019, ahora tienen un hermanito o hermanita con quien jugar y formar su propia banda. ¡Qué chévere! Pero, ¿es niño o niña? Ahí es donde el misterio se pone interesante y el chismecito está on fire. Aunque la mismísima Anne no ha dicho ni pío ni ha hecho un anuncio oficial, la diseñadora de vestuario Molly Rogers, quien trabajó en la secuela de 'El diablo viste a la moda', se le adelantó y publicó una historia en Instagram donde ¡felicitaba a la actriz por la llegada de una niña! Esta publicación fue recogida el 18 de noviembre de 2026 por otro medio estadounidense. Pero ojo, la pareja es bien hermética: ni Anne ni Adam han confirmado nada de nada, ni el sexo, ni el nombre, ni la fecha exacta de nacimiento del bebé. ¡Parece que les gusta jugar al drama del suspenso con los fans!

El 'buzzer-beater' que lo cambió todo

Este tercer embarazo, para ser honestos, fue un poquito una sorpresa para la pareja, ¡un verdadero 'plot twist' familiar! La ganadora del Óscar nos dio la primicia en junio de 2026 con un emotivo video en Instagram, al son de la canción 'Baby I'm Yours' de Barbara Lewis. ¡Se la veía radiante con un conjunto blanco, dejando al descubierto su vientre y sorprendiendo a todos sus seguidores con la gran noticia de que volvería a convertirse en madre! Un mes después, durante una entrevista en el famoso programa 'Late Night With Seth Meyers', confesó que tanto ella como Adam estaban en shock por este nuevo embarazo. Tanto así que al bebé le decían de cariño 'buzzer-beater', como esa canasta que entra justo antes de que se acabe el tiempo de juego en el baloncesto. Con esa comparación, Hathaway hacía referencia al momento inesperado en que llegó su tercer embarazo, especialmente después de haber atravesado algunas dificultades para concebir en el pasado. ¡Un verdadero campeón que llegó a última hora!

La lucha detrás de la sonrisa

Y es que Anne ya nos había abierto el corazón sobre este tema tan personal y delicado. En 2019, cuando anunció que esperaba a su segundo hijo, compartió un mensaje poderoso y lleno de empatía, dirigido a todas las mujeres que luchan con problemas de fertilidad. En aquella ocasión, admitió que ninguno de sus embarazos fue un camino sencillo o fácil. Incluso, en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair en marzo de 2024, reveló un momento desgarrador: sufrió una pérdida gestacional en 2015, justo mientras participaba en la obra teatral 'Grounded'. La actriz explicó que fue especialmente difícil porque, durante las funciones, debía interpretar a una mujer que daba a luz. También habló abiertamente del intenso dolor emocional que puede provocar la búsqueda de un embarazo, especialmente cuando aparecen las dudas y los sentimientos de frustración. Ahora, con la llegada de su tercer retoño, la talentosa Hathaway inicia una nueva etapa familiar junto a Shulman, con quien ha procurado mantener la vida de sus hijos lejos de la exposición mediática y el incesante chismorreo. ¡La privacidad es sagrada para ellos, y después de todo lo que han pasado, ¿quién puede culparlos por querer un poquito de paz para su nido?! Así que, ¿ustedes creen que Anne confirmará pronto si es niña o seguirá con el misterio de su 'buzzer-beater' mientras la prensa se muere por saber? ¡Hagan sus apuestas!