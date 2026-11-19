Famosos

¡A ver, a ver! Los chismógrafos andaban revueltos otra vez con la idea de que la actriz Mafer Ríos y el exchico reality Fercho Gómez se habían separado. Pero ¡qué va! La pareja decidió cortar de raíz las especulaciones y aclarar, en público, que su relación sigue intacta desde que empezó a inicios de 2021.

Esto ya es un clásico, porque no es la primera vez que les toca salir a desmentir supuestos distanciamientos. Por eso, aprovecharon un espacio en TC Televisión para poner el grito en el cielo y hablar del tema. Mafer, que trabaja en el canal, hasta contó que hay una persona que se dedica a inventar estas rupturas y las presenta como si fueran la primicia del siglo, ¡cuando según ella, son puros cuentos!

La actriz dejó clarísimo que, si por alguna razón su relación con Fercho llegara a su fin, ella misma sería la primera en contarlo en el programa 'De Casa en Casa'. “Así yo no tenga en algún momento con Fercho algo, lo primero que haré es contarle a este programa, porque las cosas de mi vida se darán aquí en De Casa en Casa”, sentenció.

Fercho, por su parte, también se unió al desahogo. Aseguró que están pasando por un momento sentimental excelente y que la gente comenta cosas. “La gente es mala, comenta cosas, pero estamos de lo más feliz del mundo”, dijo el exchico reality. Además, reveló que el chismorreo ha llegado a vincularlo románticamente con otras personas a las que, según él, ¡ni siquiera conoce! Para Fercho, estos comentarios ya no son simples confusiones; son información sin fundamento que se esparce como pólvora.

Aunque no quiso dar nombres, Fercho cuestionó la forma en que se maneja la información de la vida privada de las figuras públicas. Por ahora, Mafer Ríos y Fercho Gómez insisten en que están juntos y felices. Y dejan una cosa clara: no se van a quedar callados cada vez que aparezcan versiones sobre el estado de su relación. ¿Quién los puede culpar de estar hartos?