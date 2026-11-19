Espectáculos

¡Chismecito del bueno! La DJ Mariana BO y el actor José Eduardo Derbez tienen a todos con la boca abierta por lo cercanos que se han puesto. Se los ha visto juntos en salidas, desde un campo de tiro hasta reuniones nocturnas, y las fotos donde se muestran cariñosos ya circulan por ahí. ¿Será que tenemos nueva pareja en el faranduleo?

Mariana, pilas como siempre, ya soltó la sopa. Contó que al principio era más pana de Vadhir Derbez por el tema musical, pero que después comenzó a convivir más con José Eduardo. Se conocieron trabajando en el proyecto Par de ideotas, ella lo invitó a su cumple y él la sorprendió con una invitación a practicar tiro. ¡Qué modernos!

En una entrevista para Ventaneando, Mariana BO no se anduvo con rodeos y dijo que por ahora solo son amigos y que se la están pasando muy bien. Pero, ¡ojo! Dejó la puerta abierta para que la amistad se convierta en algo más: “Quién sabe después, pero la estamos pasando cool”, comentó. Y para echarle más leña al fuego de la especulación, lo invitó a Tomorrowland, ¡nada menos! Luego, una foto de un ramo de rosas gigante con etiqueta para él... ¡Aquí huele a algo más que amistad, mis amores!

Pero antes de este romance incipiente, el nombre de Mariana BO ya había dado de qué hablar. Hace un tiempo, se habló de ella por unos coqueteos con Karime Pindter. Karime relató en su momento una situación incómoda después de un par de citas.

Según Karime, la cosa se puso intensa cuando la mujer apareció sin invitación en el cumple de su gato y se quedó horas afuera de su casa, insistiendo en verla. Después, volvió a aparecer en una reunión con amigas en su restaurante de hamburguesas. Karime comparó la experiencia con la serie You, y aseguró que se sintió vigilada y acosada. Aunque no dio nombres, en redes sociales todos apuntaron a Mariana BO.

Mariana BO, que no se queda callada, salió en un en vivo a defenderse. Dijo que Karime fue la que le echó ojo primero, le mandó flores y hasta la invitó a tres viajes. Mariana aseguró que al principio no le correspondía, pero que después comenzó a mostrarle atención. La cosa se torció cuando ella regresó de un viaje a Tailandia y Karime ya no le contestaba. Mariana negó rotundamente el acoso, diciendo que solo quería hablar para aclarar el asunto. La influencer no replicó públicamente la versión de la DJ.

Así que ahí lo tienen: la DJ, cuyo nombre vuelve a llamar la atención por su cercanía con José Eduardo Derbez. ¿Amistad o algo más? Eso está por verse. ¡Qué ganas de estar en esa lista de invitados, verdad?