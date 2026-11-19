Famosos

La llegada de Robert Pattinson, el actor británico conocido por la saga Crepúsculo y The Batman, al universo de James Bond no fue cosa de suerte ni solo por su trayectoria. Jeff Bezos, el empresario y fundador de Amazon, se metió de lleno en el proceso para elegir al nuevo agente 007 y, según él mismo contó, las pruebas de cámara lo dejaron clarito: Pattinson era el hombre. Aunque al principio, junto al director Denis Villeneuve, buscaban una cara nueva y sin tanto historial mediático, Pattinson les torció la mano.

Bezos soltó todo el chisme en el encuentro Silicon Valley & The World, que organizó Semafor en Silicon Valley. Contó que empezaron con una lista largota de candidatos y, de a poquito, la fueron reduciendo hasta que les quedaron cinco finalistas. Y aunque todos le parecían opciones chéveres, la verdadera decisión se tomó viendo cómo se lucían frente a las cámaras. ¡Como en las películas!

El casting más secreto y exigente

Bezos detalló cómo fue el proceso, que parece sacado de una película de espías. “A esos cinco finalistas les hicimos pruebas de cámara al estilo tradicional, con la vestimenta y el escenario de las películas. Rodamos tres escenas distintas con cada uno de ellos y, el viernes, nos reunimos durante un par de horas para ver todas las pruebas y analizar el material”, explicó. O sea, no fue solo una audición cualquiera, ¡fue una producción en miniatura para ver quién daba la talla como James Bond!

El empresario admitió que él y Villeneuve tenían en mente otra cosa: querían un actor desconocido para el papel del agente secreto ficticio. Por eso, la opción de Pattinson, que ya es un rostro superconocido, les generaba sus dudas. Pero, ¿saben qué? Las grabaciones les cambiaron la perspectiva de una.

De vampiro a agente 007: La evolución de Pattinson

Tras ver el material, Bezos lo tuvo clarísimo: afirmó que el actor es James Bond y que tiene algo especial. ¡Ahí lo tienen! Ni los millones de fans de Edward Cullen pudieron predecir que este sería su próximo gran paso. Antes de que se confirmara la noticia, sonaban otros nombres que buscaban heredar el traje de Daniel Craig. Entre ellos estaban Callum Turner, conocido por Eternity; Josh O’Connor, de Challengers, y Jack Lowden, protagonista de Slow Horses.

Pattinson, por su parte, se ha hecho un camino impresionante. Después de ser el vampiro Edward Cullen en la saga Crepúsculo, siguió con producciones más complejas como Tenet y, más recientemente, La odisea, dirigida por Christopher Nolan. Además, está en Primetime, una película por la que ya se habla de posibles nominaciones a los Óscar. Con este nuevo fichaje, se convierte en el séptimo actor en interpretar al icónico 007, uniéndose a leyendas como Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el mismísimo Craig.

Amazon al mando del universo Bond

Esta elección llega en un momento clave para la franquicia, ya que Amazon ha tomado el control creativo. ¡Así como lo leen! La compañía compró el estudio MGM en 2022 por $8.500 millones de dólares y el año pasado invirtió más de $1.000 millones de dólares para controlar creativamente la saga, en un acuerdo con los herederos y productores de siempre, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli. O sea, el toque de Bezos y Amazon va a estar en cada detalle de las próximas pelis de Bond.

Robert Pattinson ya mostró su entusiasmo por este rolazo. Dijo que James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, que le confíen a 007 es todo un honor y que no podría estar más entusiasmado con el trabajo que tienen por delante junto a este equipo fantástico. ¿Será que el nuevo 007 nos dejará sin aliento y hará que nos olvidemos de los anteriores, o Jeff Bezos solo quería un nombre que ya sonara duro?