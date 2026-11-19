Famosos

¡Se prende la farra de los concursos de belleza! Nuestra Mara Topic, la representante de Ecuador que siempre la rompe en redes, está dando de qué hablar en el Miss Grand International All Star. Para los que no cachan, un 'All Star' es como una selección élite, un grupo de las mejores en su campo. Y el objetivo de nuestra Mara en este concurso es mega importante: ¡queremos que se gane un cupo para una cena súper exclusiva con el mismísimo 'Papi Nawat', el presidente de la organización!

La organización ya abrió las votaciones y, si eres de los que vive pegado a los certámenes, ponte pilas que hay dos formas de apoyar a la Mara. Puedes entrar directamente a la página oficial del Miss Grand International All Star y votar por ahí, o, lo que es más chévere y fácil para los que andamos con el celular a todas partes, ¡a través de las redes sociales! Aquí la interacción en Facebook e Instagram es clave, y tienen un sistema de puntos que te va a volar la cabeza.

En Facebook, la mecánica es más directa que gol de Barcelona: cada 'Me gusta' que le des a una publicación de Mara y cada vez que la compartes le suma un punto directo. Pero ojo, que no es solo dar clic por dar clic. Para que tus votos sean válidos y cuenten, ¡tienes que seguir las páginas oficiales del certamen!

Pero la verdadera batalla y el peso gordo se libran en Instagram, porque esta red social tiene ¡un 70 % de peso en la puntuación final! Aquí la estrategia es un poco más compleja: el 95 % de los puntos viene directamente de la cantidad de nuevos seguidores que consiga Mara. Así que a hacer campaña para que la sigan, gente. El 5 % restante es por la interacción que generemos. Dentro de esa interacción, un 'Me gusta' vale un punto, si compartes la publicación duplicas la puntuación con dos puntos, y si te pones creativo y dejas un comentario, ¡le sumas tres puntos! Igual que en Facebook, para que tu comentario valga, debes seguir las cuentas oficiales del concurso antes de hacerlo.

Al final, la calificación de redes sociales es una mezcla de todo esto: Facebook aporta un 30 % de la puntuación total, mientras que Instagram, con su 70 %, es el rey de la pista. Así que, mi gente, la votación arrancó el 18 de noviembre de 2026, a las 12:00, y tenemos hasta el 26 de noviembre de 2026 a las 18:00 para darle con todo y apoyar a Ecuador en el Miss Grand International All Star.

¿Vamos a dejar que la Mara se quede sin su cena con 'Papi Nawat' y que Ecuador no brille en lo más alto? ¡Ni de chiste! ¡A llenar esas redes de apoyo ecuatoriano y a demostrar que somos los más pilas!